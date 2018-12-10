Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей научать готовить любимый пирог Ивана Грозного 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 8 тыс. мастер-классов пройдет в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", который откроется 14 декабря и будет представлен на 78 площадках города. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Для гостей проведут более 8 тыс. бесплатных мастер-классов. Посетителям предложат научиться готовить самые разнообразные праздничные блюда, смастерить новогодние подарки для друзей и близких, освоить столярное дело и старинные ремесла, посмотреть диафильмы и послушать лекции по истории, культуре, правилам хороших манер. Занятия будут проходить в теплых фестивальных шале и присоединиться к ним могут все желающие: предварительная регистрация не требуется", — говорится в сообщении.
Например, на Семеновской ярмарке посетителей научат старинным кулинарным рецептам, там будут печь пирог с курицей по любимому рецепту Ивана Грозного и варить солянку из "Ручной книги русской опытной хозяйки" Екатерины Авдеевой, опубликованной в 1842 году. Площадка на Ореховом бульваре превратится в ретроспективу Рождества XIX века. Там реконструкторы продемонстрируют все этапы подготовки к балу, научат гостей исполнять романсы и пригласят поучаствовать в домашних спектаклях.
В "Креативной студии" на Тверском бульваре (возле памятника Тимирязеву) дети создадут заснеженный шарик сноубол, рождественские сувениры в технике киригами, а также новогодние игрушки. А на площадке возле памятника Сергею Есенину юные конструкторы соберут устройство для показа мультфильмов, светильник, часы и движущегося мини-робота. На Новом Арбате для маленьких посетителей будет работать Детская театральная школа иностранных языков. А взрослым предложат поучаствовать в творческих занятиях по созданию оригинальных предметов декора.
Московский зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 14 декабря 2018 по 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве — в центре, округах, а также в городских парках — для посетителей пройдут ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, экскурсии и прочее.
ТАСС: последние новости
РЖД вслед за новым вагоном-плацкартом разработает концепт вагона-купе Власти Москвы предложили привлекать волонтеров к работе крупных театров В Москве завершили строительство крытого футбольного стадиона "Олимп"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружбы Украины с Россией больше не будет361
«Когда ты наконец умрешь?»
Украина обвинила Россию в блокировании 104 судов69
Додон отстранен от должности президента139
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии253
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
01:57
Завидный холостяк: Петросян проведет Новый год с Бузовой
Шоу-бизнес Статьи
05:30
Дружбы Украины с Россией больше не будет
Украина В мире
03:10
Конец сладкой жизни: учителей и врачей лишат подарков
Общество Статьи
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
04:38
Украина и церковь: «воровской съезд» и раскол в законе
Украина Статьи
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение