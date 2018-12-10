Москвичей научать готовить любимый пирог Ивана Грозного

Более 8 тыс. мастер-классов пройдет в Москве в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество", который откроется 14 декабря и будет представлен на 78 площадках города. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Для гостей проведут более 8 тыс. бесплатных мастер-классов. Посетителям предложат научиться готовить самые разнообразные праздничные блюда, смастерить новогодние подарки для друзей и близких, освоить столярное дело и старинные ремесла, посмотреть диафильмы и послушать лекции по истории, культуре, правилам хороших манер. Занятия будут проходить в теплых фестивальных шале и присоединиться к ним могут все желающие: предварительная регистрация не требуется", — говорится в сообщении.

Например, на Семеновской ярмарке посетителей научат старинным кулинарным рецептам, там будут печь пирог с курицей по любимому рецепту Ивана Грозного и варить солянку из "Ручной книги русской опытной хозяйки" Екатерины Авдеевой , опубликованной в 1842 году. Площадка на Ореховом бульваре превратится в ретроспективу Рождества XIX века. Там реконструкторы продемонстрируют все этапы подготовки к балу, научат гостей исполнять романсы и пригласят поучаствовать в домашних спектаклях.

В "Креативной студии" на Тверском бульваре (возле памятника Тимирязеву) дети создадут заснеженный шарик сноубол, рождественские сувениры в технике киригами, а также новогодние игрушки. А на площадке возле памятника Сергею Есенину юные конструкторы соберут устройство для показа мультфильмов, светильник, часы и движущегося мини-робота. На Новом Арбате для маленьких посетителей будет работать Детская театральная школа иностранных языков. А взрослым предложат поучаствовать в творческих занятиях по созданию оригинальных предметов декора.

Московский зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет с 14 декабря 2018 по 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве — в центре, округах, а также в городских парках — для посетителей пройдут ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, экскурсии и прочее.