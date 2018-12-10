Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве открылась новая выставка о ГУЛАГе 

Ридус + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В московском музее истории ГУЛАГа открылась новая постоянная экспозиция — «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны». Выставка охватывает историю репрессивной машины СССР с 1920 по начало пятидесятых.
«Мы не первый раз в этом музее, видим, как он меняется и растёт. Эта экспозиция будет производить очень сильное впечатление на тех, кто будет сюда приходить. Я очень надеюсь, что сюда будут приходить школьники и студенты, в первую очередь», — цитирует РАПСИ советника президента, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова.
Не обошлось на новой экспозиции и без современных технологий. С помощью виртуальной реальности, например, можно увидеть глазами участника экспедиции сохранившиеся до наших дней территории.
Часть экспозиции — персонифицирована. Помимо официальных документов, статистики, хроники в музеек представлены личные истории людей, пострадавших от репрессий. Эти рассказы озвучили артисты-участники спектаклей Театра Наций — Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Инна Чурикова, Максим Виторган, Юлия Пересильд и другие. Бывшего узника ГУЛАГа, писателя Александра Солженицына, озвучил народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.
Ридус: последние новости
Новый плацкартный вагон РЖД построят до конца года Россияне выбрали имена великих соотечественников для аэропортов страны Каким будет метро в Новой Москве: история в деталях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Додон отстранен от должности президента91
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии42
Опубликованы показания дознавательницы из Уфы55
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину3
В Донбасс прибыли иностранные наемники3
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
00:22
Аэропорт «Домодедово» купил боевую машину
Армия Оружие
03:49
В Донбасс прибыли иностранные наемники
В мире Украина
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:58
В Москве зафиксировали аномальные сугробы
Погода Новости Москвы
23:57
Додон отстранен от должности президента
СНГ В мире
03:34
Полпред Путина высказался о передаче Курил Японии
Политика Азия
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение