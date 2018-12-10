В Москве открылась новая выставка о ГУЛАГе

В московском музее истории ГУЛАГа открылась новая постоянная экспозиция — «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны». Выставка охватывает историю репрессивной машины СССР с 1920 по начало пятидесятых.

«Мы не первый раз в этом музее, видим, как он меняется и растёт. Эта экспозиция будет производить очень сильное впечатление на тех, кто будет сюда приходить. Я очень надеюсь, что сюда будут приходить школьники и студенты, в первую очередь», — цитирует РАПСИ советника президента, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова.

Не обошлось на новой экспозиции и без современных технологий. С помощью виртуальной реальности, например, можно увидеть глазами участника экспедиции сохранившиеся до наших дней территории.