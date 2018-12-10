Подростки незаконно проникли в кабину машиниста поезда метро на фиолетовой ветке

Полиция и служба безопасности метрополитена задержала двух подростков, которые проникли в кабину машиниста поезда на станции "Пролетарская" фиолетовой ветки. Об этом сообщил пресс-секретарь УВД на столичном метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент произошел днем в воскресенье, 9 декабря, на станции "Пролетарская" Таганско-Краснопресненской линии метро. Там задержали двоих подростков в возрасте 14 и 15 лет. Нарушители забрались в кабину машиниста в последнем вагоне поезда, следующего между "Таганской" и "Пролетарской", уточнил Мышляев Агентству "Москва"

После задержания подростков отвели в комнату полиции. В отношении их законных представителей возбудили административное производство за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.