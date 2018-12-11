Московское метро превратилось в филиал ада

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На двух ветках метро Москвы произошел сбой 

Рамблер + ещё 50 2 часа назад
Из-за сбоя, произошедшего утром 11 декабря на зеленой и фиолетовой ветках московского метро, в подземке началась «чудовищная давка». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, первая линия «встала» в 07:30, вторая — в 08:50. Причиной сбоя в обоих случаях оказалась поломка поездов. При этом на Таганско-Краснопресненской линии сломались якобы сразу два поезда.
Mash сообщает, что из-за давки пассажиры начали вызывать к станциям скорую помощь, реанимацию и МЧС.
Пассажиры опубликовали в твиттере фотографии заполненных платформ.
На остановках рядом со станциями также собралось множество людей.
«Зелёная ветка — жуткая давка. На Павелецкой народ локтями себе выход пробивает. Из вокзала вообще не могут спуститься — проход перерезан толпой поднимающихся», — рассказал один из пассажиров. @8OO97 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Другой пользователь сообщил, что его поезд встал в тоннеле перед станцией «Коломенская».
«Духота! Люди на взводе», — рассказал он.
«Стою и пол часа не могу залезть в поезд метро. тупо некуда. *** не опоздала на работу. фиолетовая ветка — ван лов», — написала одна из пользовательниц.
В твиттере московского метро сообщается, что примерно к 09:30 движение на участке зеленой ветки от станции «Орехово» до «Автозаводской» было восстановлено и входило в график.
Однако интернет-пользователи с этим поспорили.
«Какое восстановлено?! Стоим полчаса на перегоне от Царицыно до Кантемировской! Давка и духота! Сейчас людям плохеть начнет! Из-за вас *** на работу опаздываем!» — возмутилась @JuliaZhivaeva.
«50 минут от Красногвардейской до Коломенской. Круто, чо», — добавил @jeka2184.
Доступно для просмотра в очках виртуальной реальности
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