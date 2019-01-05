Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владимирской области поздравления от Полицейского Деда Мороза получили воспитанники подшефных детских домов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 340 23 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Полицейский Дед Мороз продолжил своё праздничное путешествие по Владимирской области. После предновогоднего визита к воспитанникам Мелеховского детского дома, главный новогодний персонаж посетил других ребят Владимирской области, проживающих вне семьи. Очередными пунктами его остановки стали подшефные детские дома в Александровском, Собинском и Суздальском районах. Незабываемые праздничные эмоции подарили ребятам сотрудники отделов МВД России на районном уровне, сыгравшие роли Полицейского Деда Мороза и Снегурочки.
Все ребята с нетерпением ждали гостей и специально для полицейских своими руками смастерили поделки, разучили стихи и песенки о зиме и новогоднем празднике.
Девчонки и мальчишки с радостью продемонстрировали сказочным новогодним персонажам свои таланты. Полицейские же напомнили ребятам о правилах безопасного поведения в быту и на улице, а также об ответственности за противоправные действия. Вместе с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хоровод, пели новогодние песни и, конечно же, получали подарки.
Прощаясь с ребятами, стражи порядка пожелали, чтобы все их новогодние желания обязательно сбылись!
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» липецкие полицейские поздравили детей сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы, а также ветеранов В Якутске «Полицейский Дед Мороз» поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья В Россию экстрадирована обвиняемая в незаконном сбыте наркотических средств в составе преступного сообщества
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Тюменская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко позвал патриарха Варфоломея на Украину113
В Сочи сошла лавина, есть погибшие4
Магнитогорцы рассказали о подозрительных коммерсантах66
РПЦ вынесла вердикт решению патриарха Варфоломея687
Турция захотела управлять сирийскими землями37
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение