Во Владимирской области поздравления от Полицейского Деда Мороза получили воспитанники подшефных детских домов

Полицейский Дед Мороз продолжил своё праздничное путешествие по Владимирской области. После предновогоднего визита к воспитанникам Мелеховского детского дома, главный новогодний персонаж посетил других ребят Владимирской области, проживающих вне семьи. Очередными пунктами его остановки стали подшефные детские дома в Александровском, Собинском и Суздальском районах. Незабываемые праздничные эмоции подарили ребятам сотрудники отделов МВД России на районном уровне, сыгравшие роли Полицейского Деда Мороза и Снегурочки.

Все ребята с нетерпением ждали гостей и специально для полицейских своими руками смастерили поделки, разучили стихи и песенки о зиме и новогоднем празднике.

Девчонки и мальчишки с радостью продемонстрировали сказочным новогодним персонажам свои таланты. Полицейские же напомнили ребятам о правилах безопасного поведения в быту и на улице, а также об ответственности за противоправные действия. Вместе с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой дети водили хоровод, пели новогодние песни и, конечно же, получали подарки.

Прощаясь с ребятами, стражи порядка пожелали, чтобы все их новогодние желания обязательно сбылись!