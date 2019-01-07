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В Воронежской области поздравления от Полицейского Деда Мороза получили дети, пострадавшие в дорожных происшествиях 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 353 5 часов назад
Фото: АиФ-Омск
В период новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции города Нововоронежа приняли участие в благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз».
Облачившись в Деда Мороза, дорожные полицейские поздравили детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Конечно же, добрый волшебник пришел к ним в гости не просто так, а с подарками, чему малыши были безгранично рады.
При встрече со сказочным героем, ребята читали стихи, увлеченно рассказывали о том, как хорошо они вели себя целый год и соблюдали Правила дорожного движения, а также хвастались своими нарядными ёлками.
Все дети пообещали Дедушке Морозу быть внимательными на дороге и не нарушать Правила дорожного движения.
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Новости Москвы , Общество , Тюменская Область
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