В Воронежской области поздравления от Полицейского Деда Мороза получили дети, пострадавшие в дорожных происшествиях

В период новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции города Нововоронежа приняли участие в благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз».

Облачившись в Деда Мороза, дорожные полицейские поздравили детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Конечно же, добрый волшебник пришел к ним в гости не просто так, а с подарками, чему малыши были безгранично рады.

При встрече со сказочным героем, ребята читали стихи, увлеченно рассказывали о том, как хорошо они вели себя целый год и соблюдали Правила дорожного движения, а также хвастались своими нарядными ёлками.

Все дети пообещали Дедушке Морозу быть внимательными на дороге и не нарушать Правила дорожного движения.