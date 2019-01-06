В Томской области сотрудники полиции совместно с общественниками организовали для детей новогоднюю сказку

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» и #Я_полицейский, Общественным советом при Межмуниципальном отделе МВД России «Стрежевской», совместно с творческим коллективом дворца искусств «Современник» был организован утренник для детей сотрудников полиции.

Ребятишки от 5 до 12 лет со своими мамами и папами приняли участие в красочном представлении. Вместе с дедом Морозом и Снегурочкой маленькие гости водили хороводы, пели новогодние песни, рассказывали стихи, а сказочные персонажи показали юным зрителям театральное представление.

Праздничная атмосфера увлекла не только детей, но и их родителей. Дед Мороз подарил ребятам подарки, сладкие угощения, пожелал всем присутствующим волшебного Нового года и исполнения желаний.