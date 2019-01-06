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В Томской области сотрудники полиции совместно с общественниками организовали для детей новогоднюю сказку 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 346 16 минут назад
Фото: ngs.ru
В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» и #Я_полицейский, Общественным советом при Межмуниципальном отделе МВД России «Стрежевской», совместно с творческим коллективом дворца искусств «Современник» был организован утренник для детей сотрудников полиции.
Ребятишки от 5 до 12 лет со своими мамами и папами приняли участие в красочном представлении. Вместе с дедом Морозом и Снегурочкой маленькие гости водили хороводы, пели новогодние песни, рассказывали стихи, а сказочные персонажи показали юным зрителям театральное представление.
Праздничная атмосфера увлекла не только детей, но и их родителей. Дед Мороз подарил ребятам подарки, сладкие угощения, пожелал всем присутствующим волшебного Нового года и исполнения желаний.
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Новости Москвы , Общество , Тюменская Область
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