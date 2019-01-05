В Томске в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» для воспитанников ЦВСНП полицейские организовали новогодний праздник

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудниками Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской области организован новогодний утренник для своих воспитанников.

Забота о детях, которые однажды оступились перед законом, важное направление профилактической работы сотрудников Центра. Полицейские стараются окружить подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, вниманием и заботой, помочь советом, делом, а в некоторых случаях заменить отца и мать. Праздники — неотъемлемая часть воспитательной работы, а новогодний утренник тем более. Новый год — это веселый и добрый праздник, который доставляет радость и детям и взрослым.

По сложившейся традиции, поздравить воспитанников Центра вместе с полицейскими пришли и работники Дома детства и юношества «Факел» города Томска. По Восточному календарю 2019 год — год Желтого земляного кабана, поэтому главным героем новогодней сказки стал поросенок Фунтик, который сбежал от госпожи Белладоны и отказался от обмана и выманивания денег у прохожих. В завершении праздника в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка, с которыми дети и сказочные персонажи водили хороводы, играли и пели песни.

Для ребят этот день был особенным и незабываемым. Дети готовились к празднику заранее — сделали новогодние поделки, выучили стихотворения, которые рассказали Дедушке Морозу. Сказочные персонажи поздравили ребят с наступающими праздниками, пожелали здоровья, послушания и успехов в учебе, подарили сладкие подарки.