Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Друг Бортника сделал откровенное признание
Друг Бортника сделал откровенное признание

В Томске в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» для воспитанников ЦВСНП полицейские организовали новогодний праздник 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 338 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудниками Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Томской области организован новогодний утренник для своих воспитанников.
Забота о детях, которые однажды оступились перед законом, важное направление профилактической работы сотрудников Центра. Полицейские стараются окружить подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, вниманием и заботой, помочь советом, делом, а в некоторых случаях заменить отца и мать. Праздники — неотъемлемая часть воспитательной работы, а новогодний утренник тем более. Новый год — это веселый и добрый праздник, который доставляет радость и детям и взрослым.
По сложившейся традиции, поздравить воспитанников Центра вместе с полицейскими пришли и работники Дома детства и юношества «Факел» города Томска. По Восточному календарю 2019 год — год Желтого земляного кабана, поэтому главным героем новогодней сказки стал поросенок Фунтик, который сбежал от госпожи Белладоны и отказался от обмана и выманивания денег у прохожих. В завершении праздника в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка, с которыми дети и сказочные персонажи водили хороводы, играли и пели песни.
Для ребят этот день был особенным и незабываемым. Дети готовились к празднику заранее — сделали новогодние поделки, выучили стихотворения, которые рассказали Дедушке Морозу. Сказочные персонажи поздравили ребят с наступающими праздниками, пожелали здоровья, послушания и успехов в учебе, подарили сладкие подарки.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Якутске «Полицейский Дед Мороз» поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья В Тюменской области сотрудники полиции познакомили ребят с четвероногими помощниками стражей правопорядка. МВД России сообщает о назначении и выплате вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших
Комментарии
Новости Москвы , Общество , Тюменская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон заплатил за инцидент в Солсбери154
Поездка Рогозина в США может быть отменена5
Возле магазина «Пятерочка» похитили девушку13
Минздрав поведал о судьбе малыша из Магнитогорска
Друг Бортника сделал откровенное признание
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение