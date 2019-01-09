В Прикамье полицейские и общественники посетили малообеспеченные семьи в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

В новогодние праздники сотрудники отдела МВД России по Чайковскому району Пермского края совместно с представителями Общественного совета провели ежегодную благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз».

Полицейские и общественники в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетили более 40 малообеспеченных семей. Они поздравили детей с новогодними праздниками и вручили им сладкие подарки. Ребята были рады приходу любимых сказочных персонажей, подарив своим гостям новогодние стихи и рождественские песни.

Как отмечают представители Общественного совета, подобные встречи очень важны для детей из малообеспеченных семей, ведь эти ребята особенно нуждаются во внимании со стороны взрослых. Каждая встреча направлена на оказание помощи мальчикам и девочкам, находящимся в сложной жизненной ситуации, профилактику беспризорности и правонарушений среди подростков.