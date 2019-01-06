Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Главному украинскому раскольнику вручили томос
Главному украинскому раскольнику вручили томос

В Лесном районе Полицейский Дед Мороз и Снегурочка навестили детей из многодетных и малообеспеченных семей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 347 39 минут назад
Фото: Управа района Чертаново Южное города Москвы
В Тверской области продолжается ежегодная новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз». По сложившейся доброй традиции сотрудники Лесного пункта полиции межмуниципального отдела МВД России «Удомельский» поздравили детей из многодетных и малообеспеченных семей Лесного района. Ребята подготовили для новогоднего волшебника песни и стихи, загадывали желания. Не обошлось и без традиционных новогодних сюрпризов. Каждый получил из рук Полицейского Деда Мороза и Снегурочки сладкий подарок.
В завершение мероприятия гости поздравили детей с наступающим Рождеством, пожелали отличного настроения и исполнения самых заветных желаний.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Якутске «Полицейский Дед Мороз» поздравил детей с ограниченными возможностями здоровья В Белове Кемеровской области Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом маленьких пациентов больницы Владимир Колокольцев и Херберт Кикль обсудили актуальные вопросы российско-австрийского взаимодействия в правоохранительной сфере
Новости Москвы , Общество , Тюменская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Томос спасет Порошенко от тюрьмы161
Роскосмос может «наказать» США за отмену встречи6
Абэ рассказал о мире с Россией12
Детям дали убивать: юные боевики борются за веру5
Страшная правда о России: миллионы на тайную пропаганду401
Видео
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
03:17
Опасная посадка A380 попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение