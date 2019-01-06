В Лесном районе Полицейский Дед Мороз и Снегурочка навестили детей из многодетных и малообеспеченных семей

В Тверской области продолжается ежегодная новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз». По сложившейся доброй традиции сотрудники Лесного пункта полиции межмуниципального отдела МВД России «Удомельский» поздравили детей из многодетных и малообеспеченных семей Лесного района. Ребята подготовили для новогоднего волшебника песни и стихи, загадывали желания. Не обошлось и без традиционных новогодних сюрпризов. Каждый получил из рук Полицейского Деда Мороза и Снегурочки сладкий подарок.

В завершение мероприятия гости поздравили детей с наступающим Рождеством, пожелали отличного настроения и исполнения самых заветных желаний.