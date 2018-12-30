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В Иванове Полицейский Дед Мороз вручил новогодние подарки ребёнку из семьи, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 279 19 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления организации деятельности участковых уполномоченных полицииУМВД пришли в гости к семье, находящейся в тяжелой жизненной ситуации. Сотрудники полиции в костюмах деда Мороза и Снегурочки навестили семилетнего мальчика и поздравили его с наступающим новым годом. Настоящей радостью для ребенка стала яркая, наряженная новогодняя елка, подаренная Снегурочкой.
Мальчик сразу же включил разноцветные гирлянды, надетые на лесную красавицу. С восторгом и любопытством, разглядывал сверкающие игрушки. В праздничной обстановке школьник рассказал стихотворение за что получил от Полицейского Деда Мороза сладкие гостинцы, игрушки и школьные принадлежности.
Сотрудники полиции частые гости в этой семье. Для полицейских главная задача — помочь родителям измениться в лучшую сторону, восстановить семейный очаг и самостоятельно обеспечить детям достойное воспитание.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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Новости Москвы , Общество , Экономика , Тюменская Область
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