В Иванове Полицейский Дед Мороз вручил новогодние подарки ребёнку из семьи, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации

В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Управления организации деятельности участковых уполномоченных полицииУМВД пришли в гости к семье, находящейся в тяжелой жизненной ситуации. Сотрудники полиции в костюмах деда Мороза и Снегурочки навестили семилетнего мальчика и поздравили его с наступающим новым годом. Настоящей радостью для ребенка стала яркая, наряженная новогодняя елка, подаренная Снегурочкой.

Мальчик сразу же включил разноцветные гирлянды, надетые на лесную красавицу. С восторгом и любопытством, разглядывал сверкающие игрушки. В праздничной обстановке школьник рассказал стихотворение за что получил от Полицейского Деда Мороза сладкие гостинцы, игрушки и школьные принадлежности.

Сотрудники полиции частые гости в этой семье. Для полицейских главная задача — помочь родителям измениться в лучшую сторону, восстановить семейный очаг и самостоятельно обеспечить детям достойное воспитание.