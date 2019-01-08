Ростовские автоинспекторы поздравили с Рождеством воспитанников детских домов и реабилитационных центров

Ростовские автоинспекторы приняли участие в благотворительном Рождественском утреннике для воспитанников детских домов и реабилитационных центров, детей из многодетных или малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.

Проводимое в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» праздничное мероприятие прошло в Гарнизонном Доме офицеров. Для юных зрителей и их родителей была подготовлена интересная и насыщенная программа. Дорожные полицейские вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой провели веселую викторину по ПДД и подарили всем новогодние подарки.

Сотрудники полиции поздравили гостей с Рождеством и пожелали всем добра, крепкого здоровья, счастья, а также напомнили о необходимости знания и соблюдения ПДД, обязательном использовании светоотражающих элементов, детских удерживающих устройств и других средств защиты.