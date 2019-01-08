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Ростовские автоинспекторы поздравили с Рождеством воспитанников детских домов и реабилитационных центров 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 356 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ростовские автоинспекторы приняли участие в благотворительном Рождественском утреннике для воспитанников детских домов и реабилитационных центров, детей из многодетных или малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
Проводимое в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» праздничное мероприятие прошло в Гарнизонном Доме офицеров. Для юных зрителей и их родителей была подготовлена интересная и насыщенная программа. Дорожные полицейские вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой провели веселую викторину по ПДД и подарили всем новогодние подарки.
Сотрудники полиции поздравили гостей с Рождеством и пожелали всем добра, крепкого здоровья, счастья, а также напомнили о необходимости знания и соблюдения ПДД, обязательном использовании светоотражающих элементов, детских удерживающих устройств и других средств защиты.
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Новости Москвы , Общество , Тюменская Область
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