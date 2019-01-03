Праздник в парках и музеях: куда сходить с детьми в Москве в каникулы

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Тематические экскурсии, концерты, самые разнообразные мастер-классы и фестивали, посвящённые празднованию Нового года, уже проходят в Москве и продлятся до самого конца праздничных выходных. РИА Новости собрало самые интересные мероприятия в Москве, которые можно посетить с детьми на новогодних каникулах.

Гуляния и мастер-классы в парках

Традиционно провести новогодние праздники можно в московских парках: праздничные программы подготовили множество столичных садов, парков и усадеб.

Как рассказали в «Мосгорпарке», с 1 по 6 января в саду «Эрмитаж» проходит программа, подготовленная артистами «Антикварного цирка»: гостей ждут фокусы, танцы, мастер-класс по основам жанра мима и цирковым подстановкам. В «Сокольниках» для москвичей и гостей города подготовлены экскурсии по аллеям парка, семейный праздник, где можно будет нарисовать свою картину красками на снегу, а также встреча Деда Мороза и Снегурочки.

Посетители усадьбы Царицыно и Царицынских оранжерей смогут принять участие в тематической экскурсии «Новый год в Царстве Флоры»: на ней познакомят с растениями, ставшими в разных странах символами Рождества и Нового года. А с 3 по 8 января в усадьбе пройдут различные тематические концерты.

"Вслед за Всероссийским благотворительным проектом «Немаленький принц» в парке «Зарядье» стартует цикл благотворительных показов спектакля «Андерсен навсегда» с участием юных артистов. Легендарные произведения величайшего сказочника всех времен прозвучат под сопровождение музыкантов-виртуозов из Москвы и подарят детям и их родителям незабываемый праздник в преддверии Рождества", — рассказали в «Мосгорпарке», отметив, что премьера спектакля пройдёт 4 января.

Четвертого января также открывается V зимний джазовый фестиваль «Jazz-январь в Коломенском», который пройдёт в столичной усадьбе «Коломенское». А в Рождество и последний день новогодних каникул в усадьбе пройдут мастер-классы по валянию из шерсти, поиски музейных сокровищ, а также мастер-класс «Старинная открытка», где расскажут, когда и как появились поздравительные открытки, кто доставлял их адресату и как много может рассказать небольшая по размеру почтовая карточка.

Занятия и мастер-классы пройдут также в усадьбах «Люблино» и «Измайлово»: в первой 4 января гостям расскажут об истории старинных вещей: китайской вазы, самовара, часов, картин, мебели и многих других предметов, которые находились в усадебных дворцах и принадлежали известным дворянским семьям, а во второй 7 января пройдут рождественские мастер-классы, вход на которые будет свободным.

Для любителей учебы сад имени Баумана 4 января приготовил бесплатные уроки английского для начинающих по театрально-игровой программе SUMMERTIME — на них можно будет узнать самые актуальные фразы для приветствия и знакомства, выучить все спряжения глагола «to be» и все виды местоимений, и даже составить словарик на тему профессий. А 8 января в саду завершит новогоднюю программу игра «Мафия» на английском языке.

Кроме того, в новогодние каникулы бесплатная праздничная программа пройдёт для всех желающих и в Московской усадьбе Деда Мороза — там подготовлены выступления музыкальных коллективов, новогоднее радио Деда Мороза, квест-игра, анимационная программа, торжественное появление Деда Мороза, сказочный спектакль, а также караоке.

Бесплатные музеи и праздничные выставки

В первые дни 2019 года москвичи и гости столицы также смогут посетить городские музеи, галереи и выставочные залы — всего до 8 января бесплатно и без предварительной записи будут работать 82 учреждения столичного департамента культуры.

Как сообщалось на официальном портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на директора «Мосгортура» Василия Овчинникова, в новогодние праздники в музеях города пройдёт большое количество экспозиций и выставок, некоторые из которых будут посвящены новогодней и рождественской тематике.

Так, в Центре Гиляровского открылась выставка «История новогодней игрушки», где можно будет увидеть елочные игрушки дореволюционных лет и 1980-х годов, а в Доме Гоголя 6 января состоится новогодний фестиваль «Снежный Гоголь», гостей которого ждут традиционные игры и рождественские колядки, мастер-класс по кварцевой живописи и новогодние сказки.

Музей Москвы представит фотографии и предметы быта москвичей, живших в XIX и XX веках в рамках выставки «Вечерняя Москва», которая расскажет о вечерах столичных жителей в прошлые времена. А Музей археологии 3 и 5 января проведёт игру-квест «Лист открытий», участникам которой нужно будет выполнить 12 заданий и расшифровать кодовое слово, изучая музейную экспозицию.