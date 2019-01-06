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Полицейский Дед Мороз транспортной полиции Твери посетил Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 350 27 минут назад
Фото: Управа Донского района города Москвы
В рамках Всероссийской благотворительной акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» транспортные полицейские Твери продолжают поздравлять детей с новогодними праздниками
В этот раз «Полицейский Дед Мороз» и Снегурочка совместно с представителем Общественного совета при ЛО МВД России на станции Тверь побывали в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по Тверской области.
Сейчас в этом центре находятся пять подростков в возрасте от 12 до 15 лет, попавших в сложную жизненную ситуацию и требующих особого внимания к себе. Стражи порядка в игровой форме напомнили детям о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и о наступлении ответственности за противоправные действия. Ребята охотно участвовали в конкурсах, читали новогодние стихи, а так же делали зарядку с новогодними волшебниками.
В завершении мероприятия «Полицейский Дед Мороз» и Снегурочка поздравили детей с наступившим Новым годом, пожелав им здоровья, всегда хорошего поведения, успехов в учебе и вручили им сладкие подарки.
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Новости Москвы , Общество , Тюменская Область
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