Полицейский Дед Мороз транспортной полиции Твери посетил Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

В рамках Всероссийской благотворительной акции профилактической направленности «Полицейский Дед Мороз» транспортные полицейские Твери продолжают поздравлять детей с новогодними праздниками

В этот раз «Полицейский Дед Мороз» и Снегурочка совместно с представителем Общественного совета при ЛО МВД России на станции Тверь побывали в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по Тверской области.

Сейчас в этом центре находятся пять подростков в возрасте от 12 до 15 лет, попавших в сложную жизненную ситуацию и требующих особого внимания к себе. Стражи порядка в игровой форме напомнили детям о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и о наступлении ответственности за противоправные действия. Ребята охотно участвовали в конкурсах, читали новогодние стихи, а так же делали зарядку с новогодними волшебниками.

В завершении мероприятия «Полицейский Дед Мороз» и Снегурочка поздравили детей с наступившим Новым годом, пожелав им здоровья, всегда хорошего поведения, успехов в учебе и вручили им сладкие подарки.