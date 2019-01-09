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Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили супругу и детей Юрия Святкина, героически погибшего при исполнении служебного долга 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 373 14 часов назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции продолжают дарить новогоднее настроение и подарки учащимся подшефных учебных заведений и ребятам из малообеспеченных семей. Особое внимание правоохранители уделяют семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Так, 8 января 2019 года руководители УМВД России по г.о. Саранск посетили супругу и детей Юрия Святкина, героически погибшего при исполнении служебного долга во время взрыва на контрольно-пропускном посту в Джемикентском районе Республики Дагестан в феврале 2016 года. В теплой домашней обстановке гости поздравили Киру и Сашу с новогодними праздниками, пожелали в новом году исполнения самых заветных желаний и отличных успехов в учебе. Ребята с удовольствием читали для доброго волшебника и его внучки стихи, пели песенки, играли в футбол подаренным гостями мячом и фотографировались. Из рук сказочного дедушки дети получили сладости и памятные подарки.
На прощание ребята поблагодарили сотрудников полиции, Деда Мороза и Снегурочку за то, что они никогда о них не забывают и навещают каждый праздник. Пожелали здоровья и пообещали, что будут ждать их в следующем году и подготовят новые стихотворения.
Стоит отметить, что такие встречи сотрудников полиции и родственников погибших при исполнении служебного долга проводятся в республике регулярно.
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Новости Москвы , Общество , Политика , Тюменская Область
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