Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили супругу и детей Юрия Святкина, героически погибшего при исполнении служебного долга

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции продолжают дарить новогоднее настроение и подарки учащимся подшефных учебных заведений и ребятам из малообеспеченных семей. Особое внимание правоохранители уделяют семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Так, 8 января 2019 года руководители УМВД России по г.о. Саранск посетили супругу и детей Юрия Святкина, героически погибшего при исполнении служебного долга во время взрыва на контрольно-пропускном посту в Джемикентском районе Республики Дагестан в феврале 2016 года. В теплой домашней обстановке гости поздравили Киру и Сашу с новогодними праздниками, пожелали в новом году исполнения самых заветных желаний и отличных успехов в учебе. Ребята с удовольствием читали для доброго волшебника и его внучки стихи, пели песенки, играли в футбол подаренным гостями мячом и фотографировались. Из рук сказочного дедушки дети получили сладости и памятные подарки.

На прощание ребята поблагодарили сотрудников полиции, Деда Мороза и Снегурочку за то, что они никогда о них не забывают и навещают каждый праздник. Пожелали здоровья и пообещали, что будут ждать их в следующем году и подготовят новые стихотворения.

Стоит отметить, что такие встречи сотрудников полиции и родственников погибших при исполнении служебного долга проводятся в республике регулярно.