Полицейские Якутии побывали в гостях у детей в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Намскому району посетили многодетные семьи. Появление Деда Мороза и Снегурочки вызвало восторг у детей и родных. Они встретили гостей с особой радостью.

Вместе с подарками и поздравлениями сотрудники полиции в костюмах главных символов Нового года принесли в дома атмосферу всеми любимого волшебного праздника, а взамен получили счастливый детский смех, восторг и радость.

Во время встречи правоохранители послушали стихи, песни, новогодние поздравления от малышей. Кроме того, рассказали детям о профессии полицейского, напомнили им основы личной и общественной безопасности.

На прощание полицейские пожелали ребятам и их родным здоровья, добра, благополучия и исполнения желаний в наступившем Новом году!