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Полицейские Якутии побывали в гостях у детей в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 375 1 час назад
Фото: АиФ
В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Намскому району посетили многодетные семьи. Появление Деда Мороза и Снегурочки вызвало восторг у детей и родных. Они встретили гостей с особой радостью.
Вместе с подарками и поздравлениями сотрудники полиции в костюмах главных символов Нового года принесли в дома атмосферу всеми любимого волшебного праздника, а взамен получили счастливый детский смех, восторг и радость.
Во время встречи правоохранители послушали стихи, песни, новогодние поздравления от малышей. Кроме того, рассказали детям о профессии полицейского, напомнили им основы личной и общественной безопасности.
На прощание полицейские пожелали ребятам и их родным здоровья, добра, благополучия и исполнения желаний в наступившем Новом году!
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Новости Москвы , Общество , Политика , Тюменская Область
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