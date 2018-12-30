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Полицейские провели Елку для воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 267 33 минуты назад
Фото: Mos.ru
В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Рязанской области сотрудники полиции провели новогоднюю Елку для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Дети долго готовились к празднику: учили стихотворения, танцевальные движения и новогодние песни, чтобы представить их пришедшим на праздник родителям и воспитателям.
По традиции начало праздника ознаменовало появление Деда Мороза и Снегурочки, которых сыграли сами воспитанники. Их тепло встретили все присутствующие. Волшебные гости читали сказки и стихотворения, вместе с родителями пели песни и … чуть не сбежали с праздника, если бы не Полицейский Дед Мороз и его верная помощница. Они остановили хитрецов, пытавшихся похитить праздник, и разъяснили правила поведения, основные права и обязанности и отметили, что каждый человек должен быть ответственен за свои деяния. Снегурочка смогла убедить выступающих в том, что законы соблюдать интересно и весело, а их знание помогает избежать многих трудных ситуаций.
Ребята поблагодарили полицейских за такую полезную информацию и в миг очутились в самом эпицентре хоровода, закружившего всех участников праздника.
В завершение мероприятия Полицейский Дед Мороз и его внучка Снегурочка вручили ребятам по сладкому подаркому и, конечно же, книги. Ребята так растрогались подарками, что заключили героев в крепкие объятия. Начальник ЦВСНП УМВД России по Рязанской области майор полиции Ирина Николаевна Кравцова поблагодарила гостей за активное участие в празднике и пожелала собравшимся добра, улыбок, бодрости духа и волшебства в Новом году.
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Новости Москвы , Общество , Экономика , Тюменская Область
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