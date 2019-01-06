Общественный совет при УМВД России по Ульяновской области принял участие в акции «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» при содействии члена Общественного совета при УМВД России по Ульяновской области Татьяны Князевской дети из социально — неблагополучных семей посетили новогодний праздник, организованный в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова.

Ребята посмотрели сказку «Как Кощей бессмертный на Василисе женился», а затем вместе со сказочными персонажами приняли участие в веселом хороводе возле новогодней елки.

В конце мероприятия Дед Мороз вручил детям сладкие подарки. Яркие, восторженные впечатления от красивого и веселого представления останутся у ребят на все новогодние праздники.