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"Никого не спасли": Лондон уличили в большой лжи

Общественный совет при УМВД России по Ульяновской области принял участие в акции «Полицейский Дед Мороз» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации + ещё 351 20 часов назад
Фото: Управа Донского района города Москвы
В рамках Всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» при содействии члена Общественного совета при УМВД России по Ульяновской области Татьяны Князевской дети из социально — неблагополучных семей посетили новогодний праздник, организованный в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова.
Ребята посмотрели сказку «Как Кощей бессмертный на Василисе женился», а затем вместе со сказочными персонажами приняли участие в веселом хороводе возле новогодней елки.
В конце мероприятия Дед Мороз вручил детям сладкие подарки. Яркие, восторженные впечатления от красивого и веселого представления останутся у ребят на все новогодние праздники.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В рамках акции «Полицейский Дед Мороз» липецкие полицейские поздравили детей сотрудников, ставших инвалидами вследствие военной травмы, а также ветеранов Официальная информация Нарушений общественного порядка во время рождественских богослужений не зарегистрировано
Новости Москвы , Общество , Тюменская Область
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