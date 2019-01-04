Къурабье, каланда и Дед Мороз в тюбетейке. Как встречают Новый год народы Юга России

На Юге России живут десятки разных национальностей и народностей. В одной только маленькой Адыгее их около сотни, и все веками хранят традиции встречи Нового года. Они переплетаются с современными, и это делает праздник совершенно неповторимым.

О самых ярких особенностях южнороссийского Нового года корреспонденты ТАСС расспросили представителей национальных диаспор.

Василопита и новогодние кораблики

В Ростовской области — более 150 национальностей и народностей, одна из старейших — греки, живущие здесь с VII–VI веков до н.э. Сегодня в регионе греков более 3 тыс., а в самом Ростове действует общественная организация «Танаис» (по названию греческого города Танаис в Северном Причерноморье — прим. ТАСС). В праздновании Нового года и Рождества Христова у ростовских греков национальные традиции тесно переплелись с российскими, рассказала ТАСС управделами общественной организации Хрисула Карибова.

"Одна из главных новогодних греческих традиций — разрезание новогоднего пирога, который называется василопита. Секрет пирога в том, что туда кладется монетка, кому она достанется — тот в новом году будет особенно счастлив и богат. В России есть похожая традиция — вареники на старый Новый год, но если в варениках «сюрпризов» бывает много, то монетка в василопите только одна", — рассказала Хрисула.

Разрезание василопиты — целый ритуал. По традиции пирог разрезает глава семьи. Один из присутствующих отворачивается. Обычно это самый младший ребенок в семье. Первый кусок оставляют Христу, второй греческому Деду Морозу — Айос Василису, затем разрезающий василопиту спрашивает у ребенка: «Кому этот кусок?» Так поочередно пирогом угощают всех. Если нож попадает на монетку, то в доме будет достаток.

Дед Мороз у греков, Святой Василий, очень похож на российского Деда Мороза — в красной шубе, с бородой, приезжает на оленьей упряжке.

"Но у нас на праздник приходят все-таки российский Дед Мороз со Снегурочкой, с российскими традициями новогодних игр", — уточнила Хрисула Карибова.

В офисе «Танаиса» обязательно наряжают большую елку, а еще украшают огоньками кораблик — это тоже греческая традиция, ведь греки так или иначе связаны с морем. В греческих городах украшенные гирляндами кораблики устанавливают на площадях, во дворах и просто в домах, на каминной полке.

И все же более значимый праздник у православных греков не Новый год, а Рождество Христово, которое они празднуют 25 декабря.

"Из-за этого некоторые даже думают, что греки — католики, — говорит Хрисула. — На самом деле это связано с разницей в григорианском и юлианском календарях" (в Греции празднуют Рождество по григорианскому календарю, в России — по юлианскому — прим. ТАСС).

Обойти всю родню

Одна из рождественских традиций Греции — каланда, или колядки, рождественские и новогодние песни. Их обязательный атрибут — тригонаки, музыкальный треугольник. С колядками ходят дети — к родственникам и обязательно к крестным, которые заранее готовят для них подарки и сладкие угощения.

У ростовских армян (это вторая по численности этническая группа Ростовской области — прим. ТАСС) тоже принято ходить в гости ко всей родне, при этом сначала посещают самых старших, самых уважаемых представителей рода, рассказал ТАСС исполнительный директор Нахичеванской-на-Дону армянской общины Сергей Саядов. Особое внимание в Новый год армяне уделяют праздничному столу.

"Это праздник, когда на столе должен быть максимальный достаток, чтобы этот достаток был в течение года, все стараются все яства выложить. За армянским столом половину занимают сладости: сухофрукты, фрукты с орехами и много печеного — это традиция. Еще присутствует такое блюдо — голубцы с листьями винограда, долма. Это праздничное блюдо, его каждый день не делаешь. Чем меньше каждая штука, тем более ценится мастерство хозяйки. Моя жена на четыре части лист делит виноградный — это считается деликатес. В него вкладывается много времени и души, без души это блюдо не сделаешь!" — подытоживает Саядов.

Новый год трижды в году

В Крыму Новый год встречают несколько раз. Крымские татары и караимы празднуют его наступление весной, а крымчаки (одна из самых малочисленных народностей мира, сейчас в Крыму живет около 200 крымчаков — прим. ТАСС) — в сентябре, при этом все они отмечают и «общепринятый» российский Новый год, который тоже не обходится без национальных традиций.

"Мы приглашаем к себе в общество гостей. Собираем детей и проводим для них новогодний праздник, приглашаем Деда Мороза и Снегурочку. Все как у всех, но на новогоднем столе обязательно должны быть традиционные крымчакские блюда: кубэтэ (пирог из слоеного теста с начинкой из мяса, картофеля, лука и помидоров), пастель (порционный пирог с мясоовощной начинкой), вертуту (рулет) наши бабушки делают, чоче (пирожки) печем", — рассказала ТАСС председатель правления общества крымчаков «Кърымчахлар» Дора Пиркова.

Крымские татары для праздничного стола готовят как минимум 12 обязательных блюд. «На Новый год эта традиция тоже сохраняется, потому что это „кодирование“ на достаток, чтобы хозяин всегда был хлебосольным», — поделилась методист Крымско-татарского музея культурно-исторического наследия Шефика Абдураманова.

Еще один крымский народ — караимы — отмечает праздник в кругу семьи. Другое дело, что семья эта может быть очень большой — за одним столом собираются представители всех поколений.

"Семья для крымских караимов — это среда, благодаря которой до сих пор сохраняются и передаются младшим поколениям национальные традиции. Поэтому у крымских караимов семейные связи очень крепки, четвероюродные и даже пятиюродные братья и сестры, тети и дяди, внучатые племянники и внуки не просто знают друг друга, но и активно стараются участвовать в жизни своей большой семьи", — поясняет председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских караимов Республики Крым», кандидат филологических наук Наталья Кропотова.

Численность крымских караимов невелика: по данным переписи 2014 года, на полуострове проживают всего 535 караимов. Во всем мире насчитывается около 2 тыс. представителей этой народности. Неудивительно, что караимы полуострова давно чувствует себя одной большой семьей.

"Поэтому поздравить на Новый год кого-то не из членов своей семьи, но очень уважаемого пожилого крымского караима считается большим счастьем и даже долгом", — говорит Кропотова.

Особый колорит праздничному столу на Новый год придают традиционные караимские блюда. Чаще всего стараются приготовить кöбэтэ — круглый мясной пирог, эт айакълагъы — традиционные пирожки с мясом, айакълачик — небольшие пирожки с разнообразной сладкой начинкой, а также сладости: къурабье — рассыпчатое печенье, баклава — многослойная сладкая выпечка с начинкой из орехов, талтлылар — варенье разных видов, самым распространенным из которых является кизиловое, из лепестков роз, белой черешни.

Плов на целый детский дом Не довольствуются одним Новым годом и в Астраханской области, где проживают более 140 национальностей и созданы порядка 20 религиозных конфессий. Здесь отмечают, например, национальный калмыцкий Новый год — Зул, который в 2018, уже прошлом году выпал на 2 декабря, а также Навруз, который многие народы Кавказа, Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также башкиры и татары празднуют весной. Вместе с тем все эти народы уже традиционно отмечают и Новый год 31 декабря.

Представители узбекской диаспоры наряжают елку прямо в офисе своей общественной организации и устраивают праздник для узбекских семей. Дети к этому дню разучивают стихотворения на узбекском — это делается в том числе для сохранения родного языка.

"На празднике у нас всегда присутствует свой узбекский Дед Мороз — Корбобо, он отличается тем, что на голове у него обязательно есть тюбетейка. Снегурочка — в узбекском платье. Они на празднике поют узбекские песни и дарят подарки", — рассказал Баходир Аминов, руководитель астраханской общественной организации по сохранению и развитию национальной культуры «Узбекистан».

Он также отметил, что по традиции у узбеков в Новый год на столе должно быть изобилие фруктов. Кроме того, некоторые представители диаспоры к празднику в Астрахань привозят даже арбузы и дыни из Узбекистана. Считается, что чем спелее и слаще будет ягода, тем счастливее и успешнее будет новый год.

Еще одна национальная новогодняя традиция — благотворительность. «У узбеков есть садака — благотворительность. Раньше возили в детские дома вещи, конфеты. В этом году планируем сделать узбекский плов примерно на 200 человек, понадобится 20−25 кг риса, 20 кг мяса и 20 кг моркови. Сделаем плов в казане по нашим традициям, а потом горячим отвезем в детский дом», — сказал Аминов.

Вечера на хуторе близ… Волгограда

В новогоднюю ночь во многих селах и хуторах Волгоградской области будут звучать мелодичные украинские песни, шутки-прибаутки, не обойдется и без разухабистого гопака. «Под Волгоградом очень много украинцев живет, это повелось еще со времен Екатерины II, одни фамилии говорят сами за себя — Петренко, Бондаренко, Кравчук, Горобчук. Есть целые украинские села, да и у нас в Николаевске (небольшой город районного значения в 200 км от Волгограда — прим. ТАСС) много украинцев», — рассказал ТАСС глава региональной национально-культурной автономии граждан украинской национальности Волгоградской области Виктор Шкарупа.

Новый год украинцы обычно встречают в семейном кругу, более массовые гулянья идут с 1 по 6 января. «Собираемся компаниями, ходим друг к другу в гости — поем „Несе Галя воду…“, танцуем. На Рождество, с 6 на 7 января, дети ходят по домам, поют, рассказывают колядки… Эта традиция прижилась, кстати, и у других народов и национальностей», — рассказ Шкарупа.

Хлебосольные хозяйки в украинских семьях в Новый год и Рождество накрывают особенно щедрый стол. «Обязательно украинская колбаса домашняя, буженина, сало, соленья, квашеная капуста, грибочки, картошка с тушеным мясом, гусь с лапшой, утка запеченная, холодец, фаршированная щука, много самой разнообразной выпечки, ну и эксклюзивный украинский самогон — горилка с хреном или красным перцем, как без нее…» — вкусно перечислил Шкарупа.

В ответ на вопрос, как же быть с наступающим годом Свиньи, который вроде бы нельзя встречать со свининой и салом, чтобы «не прогневать» символ года, Шкарупа возмущается. «Да кто это придумал, ну какой нормальный человек такое придумает?! Свинина, между прочим, очень полезна, особенно для молодежи, в ней много аминокислот, так что не надо никаких предрассудков!» При этом он напомнил, что у православных до 7 января идет пост и такими хлебосольными новогодние праздники могут быть у тех, кто не постится. Зато уж на Рождество гулять могут все без ограничений!

Имена трех королей

Среди более 100 народностей, населяющих сегодня Адыгею, есть и потомки перебравшихся в Россию еще при императрице Екатерине II чехов. Сохранившие родной язык, традиции и национальную культуру, они живут на хуторе Мамацев Шовгеновского района Адыгеи. Отмечать зимние праздники они начали еще 4 декабря.

"С этой датой связаны шествия, во время которых хуторянин в наряде Микуляжа (Святого Николая) и сопровождающие его «ангел» и «черт» приходят в дома, поют аналогичные колядкам песни на чешском языке, дарят подарки и принимают угощения от хозяев", — рассказала ТАСС директор сельского Дома культуры Ольга Дубянская.

Придерживающиеся традиций католического Рождества жительницы хутора в ночь с 24 на 25 декабря поставят свечу на окно и не станут запирать двери. Они делают это для того, чтобы Дева Мария, согласно вере, могла укрыться в ночь Рождества от ненастной погоды.

Как и у православных, у католиков перед Рождеством полагается отдать все чужие вещи, которые у кого-то брали на время, вернуть все долги. В праздник столы украшают свечами с веночком из хвои, выпекают пышный белый хлеб. Готовят традиционное блюдо из карпа, причем часть рыбных чешуек, по народной примете, прячется под скатертью, чтобы в доме было больше денег, достатка.

"Этнические чехи Мамацева дружны, хлебосольны. Хозяйства большие, живность в каждом дворе — гуси, утки. На новогоднем столе всегда национальные блюда — запеченная утка, приготовленные по особому рецепту блины с мясом, кнедлики", — говорит Дубянская.

А 6−7 января, когда православные встречают Рождество, католики-чехи отмечают Праздник трех королей, которые по легенде отправились в Вифлеем и увидели звезду, взошедшую после рождения Христа. После полуночи освящают воду, ладан и мел, которым над входом в свои дома пишут начальные буквы имен королей-волхвов — Каспара, Мельхиора и Бальтазара. Считается, что эта надпись оберегает дом от злых сил и приносит семье благополучие.

Региональная редакция ТАСС