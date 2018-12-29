Город-сказка: куда пойти в Москве на новогодние праздники

Во время новогодних каникул Москва превращается в сказочный город с живыми и искусственными елками, огромными гирляндами, яркими снежинками, шарами, световыми арками гротами и другими конструкциями. Праздничная подсветка из года в год поражает москвичей своим масштабом. «Мерцающие огни» появятся в Столешниковом переулке, на Арбате появится «занавес из лампочек». На Никольскую улицу вернется «Звездное небо», похожее освещение появится и на Рождественке.

Но праздничная атмосфера не заканчивается только украшением улиц. Во время каникул откроется множество различных мероприятий, посетить которые можно будет совершенно бесплатно.

Рождественский праздник в ГУМе

Все витрины и домики, расположенные прямо на Красной площади, оформлены в одном стиле. Создается ощущение, что это отдельный маленький город. На праздниках здесь будут выступать артисты, проводиться викторины с призами. «Городок» посетят Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи.

Кроме того, на территории появятся домики с горячими напитками и едой. Будет работать ярмарка новогодних украшений, сувениров и поделок ручной работы.

Часы работы: с 10 утра до 23 вечера. Вход свободный. Праздник продлится до 28 февраля.

Новогоднее гулянье на Поклонной горе

Парк Победы приглашает гостей не только на праздничные выходные, но и на встречу Нового года! Празднование начнется в 22 часа.

С музыкальными поздравлениями выступят участники шоу «Голос», лауреаты «Новой волны», участники «Золотого граммофона» и премии телеканала «RU TV». Также посетителям обещают флеш-моб с бенгальскими огнями.

На каникулах здесь будет работать каток. Можно будет посмотреть на ледяные скульптуры размером в три человеческих роста, снежные крепости. Желающие смогут поучаствовать в традиционных русских зимних игрищах и попробовать русскую кухню.

Праздничные мероприятия будут открыты до 10 января. Посещение бесплатно.

"Рождественский дар" в Сокольниках

Этот фестиваль проводится уже более десяти лет. Местная ярмарка носит благотворительный характер. В ней принимают участие крупные монастыри и храмы. Взрослых заинтересуют книги по библейской тематике. А для детей проводятся театральные представления.

Фестиваль открыт до 29 декабря. Вход бесплатный.

Новый год в парке Горького

На каникулах парк превратится в сказочный лес. Музыка, салюты, викторины, каток, аттракционы и многое другое подарят гостям праздничное настроение.

После боя курантов каждый час будут проводиться самые разные конкурсы.

Время: с 31 декабря по 1 января. Вход свободный.

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

Традиционный фестиваль объединяет разные площадки, как в центре, так и в округах. 27 декабря в 18 часов рамках фестиваля состоится парад Снегурочек, который начнется на Тверской площади. Организаторы обещают много конкурсов и призов.

31 декабря, а также 1 и 2 января на Тверской улице можно будет посетить концерты и зрелищные шоу различных исторических эпох. В Новопушкинском сквере продемонстрируют ледовые балеты.

На Тверской площади выступят театры из Германии, Франции, Италии и других стран. Для зрителей готовят гастрономическое шоу, зеркальный перформанс, шоу марионеток и многое другое.

Фестиваль будет проходить до 13 января. Посещение бесплатно.

Музеи

Помимо прочего, со 2 по 8 января можно будет бесплатно посетить более 80 музеев, галерей и выставочных залов. Среди них Музей Москвы, Музей космонавтики, Дарвиновский музей, Дом-музей Марины Цветаевой и другие. Музеи будут работать по обычному графику.

Предполагается, что часть выставок и экспозиций будут посвящены новогодней и рождественской тематике.

Фестиваль «Снежный Гоголь» пройдет в Доме Гоголя 6 января. Посетителям предложат поучаствовать в традиционных народных играх, конкурсах, в мастер-классе по кварцевой живописи, а также послушать новогодние сказки и концерт. Мероприятие начнется в 12 часов дня в сквере на Никитском бульваре и закончится в 18 часов.

В Центре Гиляровского пройдет выставка «История новогодней игрушки». Там будет представлено шесть елок, украшенных в традициях разных эпох. Также посетителям покажут елочные игрушки дореволюционного времени и 1980-х годов.