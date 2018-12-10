Бесплатную настройку смартфонов проведут для москвичей перед рождеством

Москве стартовала акция «Сертификат на бесплатную настройку смартфона онлайн» для держателей социальной карты москвича.

Она организована совместно с городским онлайн-сервисом по обслуживанию и ремонту цифровых устройств «Чудо техники».

Специалисты помогут горожанам установить или удалить приложения, создать учетные записи на смартфонах и оптимизировать работу устройства согласно индивидуальным предпочтениям пользователя. Также сотрудники сервиса проверят уровень износа аккумулятора и дадут консультации по дальнейшей работе с гаджетом.

Жители столицы могут выбрать удобное время для удаленного подключения с 10 до 20 во все дни, кроме воскресенья.

— Москва за последние годы сделала огромный шаг в своем развитии. И наша задача сегодня — сделать современную и технологичную городскую среду комфортной и удобной для всех категорий населения. Услуги удаленной поддержки цифровых устройств, безусловно, помогают в этом, — отмечает руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Акция направлена на разрушение цифрового барьера и страха перед новыми технологиями, который свойственен преимущественного людям старшего поколения, и продлится до до 24 декабря.

Воспользоваться услугой можно один раз, а смартфон должен иметь доступ к интернету, как сообщает официальный портал мэра Москвы.

Узнать об условиях акции можно на официальном сайте сервиса «Чудо техники».

Ранее «Ростелеком» сообщила о том, что в будущем году россияне смогут заключать договора на обслуживание сотовыми операторами дистанционно.