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Бесплатную настройку смартфонов проведут для москвичей перед рождеством 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В Москве стартовала акция «Сертификат на бесплатную настройку смартфона онлайн» для держателей социальной карты москвича.
Она организована совместно с городским онлайн-сервисом по обслуживанию и ремонту цифровых устройств «Чудо техники».
Специалисты помогут горожанам установить или удалить приложения, создать учетные записи на смартфонах и оптимизировать работу устройства согласно индивидуальным предпочтениям пользователя. Также сотрудники сервиса проверят уровень износа аккумулятора и дадут консультации по дальнейшей работе с гаджетом.
Жители столицы могут выбрать удобное время для удаленного подключения с 10 до 20 во все дни, кроме воскресенья.
— Москва за последние годы сделала огромный шаг в своем развитии. И наша задача сегодня — сделать современную и технологичную городскую среду комфортной и удобной для всех категорий населения. Услуги удаленной поддержки цифровых устройств, безусловно, помогают в этом, — отмечает руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Акция направлена на разрушение цифрового барьера и страха перед новыми технологиями, который свойственен преимущественного людям старшего поколения, и продлится до до 24 декабря.
Воспользоваться услугой можно один раз, а смартфон должен иметь доступ к интернету, как сообщает официальный портал мэра Москвы.
Узнать об условиях акции можно на официальном сайте сервиса «Чудо техники».
Ранее «Ростелеком» сообщила о том, что в будущем году россияне смогут заключать договора на обслуживание сотовыми операторами дистанционно.
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