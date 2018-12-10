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Московское метро выпустило «Тройку» с изображением парящего моста в парке «Зарядье» 

ТАСС + ещё 4 35 минут назад
Фото: mos.ru
Московский метрополитен выпустил транспортные карты "Тройка" с дизайном, посвященным видам природно-ландшафтного парка "Зарядье". Тираж серии составил 10 тыс. экземпляров, сообщает в понедельник сайт мэра и правительства Москвы.
"Тройка" с необычным дизайном поступила в продажу 10 декабря. Проездной билет украшают изображения парящего моста, собора Василия Блаженного, набережной Москвы-реки, павильонов парка и листка на фоне синего неба — логотипа "Зарядья", говорится в сообщении.
Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года. На территории парка архитекторы создали четыре ландшафтные зоны России: северный ландшафт, луг, степь, средняя полоса. Для каждой зоны использовали характерные почву, деревья, кустарники и цветы.
Одной из главных достопримечательностей парка стал парящий мост. Общая длина конструкции составляет 244 метра, а длина вылетной консоли — 70 метров.
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