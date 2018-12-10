Московское метро выпустило «Тройку» с изображением парящего моста в парке «Зарядье»

Московский метрополитен выпустил транспортные карты "Тройка" с дизайном, посвященным видам природно-ландшафтного парка "Зарядье". Тираж серии составил 10 тыс. экземпляров, сообщает в понедельник сайт мэра и правительства Москвы

"Тройка" с необычным дизайном поступила в продажу 10 декабря. Проездной билет украшают изображения парящего моста, собора Василия Блаженного, набережной Москвы-реки, павильонов парка и листка на фоне синего неба — логотипа "Зарядья", говорится в сообщении.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года. На территории парка архитекторы создали четыре ландшафтные зоны России: северный ландшафт, луг, степь, средняя полоса. Для каждой зоны использовали характерные почву, деревья, кустарники и цветы.

Одной из главных достопримечательностей парка стал парящий мост. Общая длина конструкции составляет 244 метра, а длина вылетной консоли — 70 метров.