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Кормушки для зайцев появятся в природных парках Москвы с понедельника 

РИАМО + ещё 1 1 час назад
Фото: сайт мэра Москвы
С понедельника в природных парках столицы установят кормушки для зайцев, в специальных лотках можно будет оставлять листья капусты, морковь, яблоки, овес, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В столице стартует экологическая акция «Сытый заяц». С 10 декабря во всех природных парках появятся специальные кормушки. В зимнее время зайцы нуждаются в соли. У кормушек можно повесить небольшие ветки, вымоченные в крепком рассоле, а затем высушенные», — говорится в сообщении.
Кормить животных можно листьями капусты, морковью, яблоками, овсом и другой подкормкой. Также зайцев обрадует и лизунец, который продается в зоомагазинах. Подкладывать в лотки овощи и сено будут сотрудники Мосприроды.
Кроме того, неравнодушные москвичи могут сами изготовить кормушку и поставить ее в лесу или передать сотрудникам Мосприроды. Необходимо следить за чистотой лотка и вовремя подкладывать еду.
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