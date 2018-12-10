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Неизвестные обстреляли трамваи на северо-востоке Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Причиной сбоя в движении трамваев в районе метро Бабушкинская в столице стал обстрел из 7 вагонов, предположительно, из пневматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщается в Twitter Мосгортранса.
Ранее сообщалось, что мужчина обстрелял автобус на востоке Москвы.
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