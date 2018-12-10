Неизвестные обстреляли трамваи на северо-востоке Москвы

Причиной сбоя в движении трамваев в районе метро Бабушкинская в столице стал обстрел из 7 вагонов, предположительно, из пневматического оружия. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщается в Twitter Мосгортранса.

В районе Бабушкинской в течение часа не ходили трамваи 17-го маршрута. Вместо них работали автобусы. А теперь причина. Предположительно — из пневматики обстреляли 7 (семь!) вагонов. Пострадавших, к счастью, нет. Но есть вопрос. ЗАЧЕМ!1 pic.twitter.com/MwdT1wXmVC— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 9 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что мужчина обстрелял автобус на востоке Москвы.