ФПК в 2019 году запустит первый двухэтажный поезд по маршруту Петрозаводск — Москва

Первый двухэтажный поезд, который планирует в 2019 году ввести Федеральная пассажирская компания (ФПК), будет следовать по маршруту Петрозаводск Москва . Об этом в воскресенье сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов "Петрозаводск — это первое направление, которое мы планируем в 2019 году реализовать из двухэтажных поездов, с сообщением до Москвы", — сказал он. Иванов уточнил, что в рамках согласованной с РЖД программой развития двухэтажных поездов такие поезда также могут появиться и на других направлениях. "У нас в планах есть Новороссийск, Мурманск, Ульяновск. Все будет зависеть от степени подготовки инфраструктуры", — сказал он. Согласно информации с официального сайта РЖД, в настоящее время двухэтажные поезда курсируют по следующим направлениям: Ростов-на-Дону — Адлер, Кисловодск — Москва, Москва — Казань, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Адлер, Москва — Воронеж, Москва — Самара, Санкт-Петербург — Адлер, Ижевск — Москва.