Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новым главой ГРУ впервые стал моряк
Новым главой ГРУ впервые стал моряк

ФПК в 2019 году запустит первый двухэтажный поезд по маршруту Петрозаводск — Москва 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый двухэтажный поезд, который планирует в 2019 году ввести Федеральная пассажирская компания (ФПК), будет следовать по маршруту Петрозаводск — Москва. Об этом в воскресенье сообщил журналистам генеральный директор компании Петр Иванов.
"Петрозаводск — это первое направление, которое мы планируем в 2019 году реализовать из двухэтажных поездов, с сообщением до Москвы", — сказал он.
Иванов уточнил, что в рамках согласованной с РЖД программой развития двухэтажных поездов такие поезда также могут появиться и на других направлениях.
"У нас в планах есть Новороссийск, Мурманск, Ульяновск. Все будет зависеть от степени подготовки инфраструктуры", — сказал он.
Согласно информации с официального сайта РЖД, в настоящее время двухэтажные поезда курсируют по следующим направлениям: Ростов-на-Дону — Адлер, Кисловодск — Москва, Москва — Казань, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Адлер, Москва — Воронеж, Москва — Самара, Санкт-Петербург — Адлер, Ижевск — Москва.
ТАСС: последние новости
Владельцам соцкарт москвича помогут настроить смартфоны Московское метро выпустило карты "Тройка" с дизайном программы лояльности "Город" Реконструкция МКАД и Волоколамского шоссе в Москве начнется в начале 2019 года
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ЦБ покусился на электронные кошельки россиян142
Новым главой ГРУ впервые стал моряк6
Виктория Скрипаль заявила о похищении родных211
Пашинян эмоционально прокомментировал итоги выборов7
Херсонщина «ликвидировала» власть Киева21
Видео
06:54
Стали известны показания изнасилованной дознавательницы
Происшествия
02:43
Нарышкин рассказал об эвакуации дипломатов РФ
Политика
01:01
Песков объяснил согласование переговоров Путина
Политика Ближний Восток
00:39
Учителям и врачам запретят подарки
Общество
00:23
Массовая драка произошла на «Супердискотеке 90-х»
Происшествия Общество
00:37
Директор Лещенко назвал причину его госпитализации
Шоу-бизнес
03:49
Задержанным в РФ украинцам посулили деньги
В мире Украина
01:26
Актёр из «Возвращения Мухтара» умер от рака
Шоу-бизнес
04:42
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП
В мире Украина
00:36
«Устраивают шоу из трагедии»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение