Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снег и гололедица ожидаются в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Снег, гололедица и мороз до минут трёх градусов ожидаются в Москве в воскресенье. В столице будет облачно.
Днём температура воздуха составит от -1 до -3 градусов ниже нуля, ночью температура существенно не изменится. В области ожидается от -1 до -6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр.
Ночью в Подмосковье похолодает до -7 градусов. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт/ст.
Ранее News.ru сообщал, что 7 декабря в столице было облачно, без осадков. Серьёзных снегопадов синоптики не предвидят. Выпавший снег теперь не растает до весны.
News.ru: последние новости
Собянин поручил отремонтировать центр «Битца» Лохматая собака-обнимака согреет москвичей и туристов Московские снегири-алкоголики дебоширят и спят где попало
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Париже задержали рекордное число протестующих1
Порошенко пообещал устроить России «историческое событие»813
Британия заподозрила ГРУ в причастности к двум смертям40
Малахов вверг телевидение в кромешный ад138
Лещенко рассказал о своем состоянии
Видео
04:13
Порошенко пообещал устроить России «историческое событие»
Украина В мире
00:11
Малахов вверг телевидение в кромешный ад
Шоу-бизнес Статьи
02:14
В протестах во Франции нашли российский след
В мире Европа
01:58
Лещенко госпитализировали с концерта
Шоу-бизнес
03:15
Киев послал своих моряков на верную смерть
Войска Армия
00:14
В Париже начали сооружать баррикады
В мире Европа
04:38
Путин предупредил о мощной трансформации мира
Политика
01:00
Советник Порошенко возмутил русским языком в эфире
Украина В мире
02:33
Трампу полюбилась Франция из-за протестов
В мире Конфликты
00:59
«Прикован к инвалидному креслу». Звезда «Дома-2» о Серове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение