Снег и гололедица ожидаются в Москве

Снег, гололедица и мороз до минут трёх градусов ожидаются в Москве в воскресенье. В столице будет облачно.

Днём температура воздуха составит от -1 до -3 градусов ниже нуля, ночью температура существенно не изменится. В области ожидается от -1 до -6 градусов мороза, сообщает Гидрометцентр.

Ночью в Подмосковье похолодает до -7 градусов. Ветер южный, юго-восточный со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт/ст.

Ранее News.ru сообщал, что 7 декабря в столице было облачно, без осадков. Серьёзных снегопадов синоптики не предвидят. Выпавший снег теперь не растает до весны.