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Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделе 

RT на русском + ещё 21 5 часов назад
Фото: Москва24
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю.
«На сегодняшний день в Москве зафиксирована самая большая высота снежного покрова с начала сезона. Метеостанция ВДНХ отмечает 17 см. Такому значению «позавидовали» бы новогодние дни. Обычно в первой декаде декабря высота сугробов редко превышает 10-12 см», — отметил Старков.
Он также добавил, что на этой неделе «синоптическая ситуация будет определяться противостоянием двух активных погодных систем».
«Черноморскому циклону будет противостоять Скандинавский антициклон. В первую половину недели Москва будет находиться в зоне атмосферных фронтов южного циклона. Ожидается сырая оттепельная погода, температура «зависнет» на отметке около нуля. Важным обстоятельством будет разновидность осадков, которых выпадет много, при температуре около нуля могут быть осадки в виде мокрого снега, мокрого снега с дождём, в виде дождя и в виде снежной крупы. Во второй половине неделе пересилит холодный циклон, осадки перейдут в снежную фазу», — пояснил Старков.
Синоптик добавил, что к следующим выходным в Москве «подморозит до обычных декабрьских значений, ночная температура понизится до -10 °С».
Ранее стало известно, что в Москве и области во вторник, 11 декабря, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололёда и налипания мокрого снега.
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