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Собянин поручил отремонтировать центр «Битца» 

News.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: vk.com/bitsaksk
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести комплексный ремонт в конно-спортивном комплексе «Битца». По его словам, средства на работу будут выделены из городского бюджета.
Во время встречи с сотрудниками центра и посетителям мэр столицы подчеркнул, что сообщение о строительстве на его месте крупного магазина не соответствуют действительности.
«Мы подбирали инвестора, чтобы не за бюджетные деньги восстановить этот комплекс, достаточно большой. И приходили как раз с такими идеями: торговый центр, жильё, много жилья, мало жилья — но смысл один и тот же. Поэтому все эти инвестиционные контракты закончились ничем», — рассказал Собянин.
По его словам, он категорически против, чтобы на территории «Битцы» возводили другие здания, и поэтому в прошлом году московские власти решили восстановить комплекс самостоятельно.
Мэр отметил, что после ремонта центр сможет принимать соревнования любого уровня. На текущие задачи по обновлению здания в 2017 году было выделено около 1 млрд рублей, однако, сообщил он, этого оказалось недостаточно, передаёт АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что Собянин пообещал создать в столице условия для удобства жизни матерей. В поздравительной телеграмме по случаю Дня матери он заявил, что намерен сделать всё возможное, чтобы родители могли комфортно растить детей и имели возможности для самореализации.
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