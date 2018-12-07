Школьникам Москвы покажут здравоохранение будущего

В павильоне "Умный город" на ВДНХ 11 декабря школьникам расскажут про инновации в здравоохранении. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Детям расскажут о том, когда в лечении используется искусственный интеллект и умные устройства. Им продемонстрируют приборы, помогающие людям заботиться о здоровье и познакомят с основами оказания первой помощи. Школьники узнают, каким образом биология работает на человечество, как выращивают органы и проводят диагностику с помощью искусственного интеллекта.

В мероприятии примет участие заместитель руководителя ситуационного центра Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Новиков. Он расскажет о цифровизации столичного здравоохранения и об изменениях в клиниках Москвы.

Ранее в "Умном городе" на конференции "Поколение NEXT" обсудили профессии будущего и тренды в образовании. Участие в мероприятии приняли школьники, их родители и учителя.