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Лохматая собака-обнимака согреет москвичей и туристов 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Арт-объект в виде лохматой собаки появится в столичном парке «Сокольники» в январе будущего года. Она будет мягкой, и к ней можно будет прижаться, чтобы согреться.
Скорее всего, это будет хаски, сообщил директор парка Андрей Лапшин. По его словам, высота собаки-обнимаки будет от двух до трёх метров.
Как уточнили пресс-служба мэра и правительства Москвы, изнутри инсталляция будет нагреваться. Таким образом, арт-объект станет гигантской грелкой для горожан и туристов.
Ранее, как сообщал News.ru, власти Перми восстановили арт-объект «Счастье не за горами». Осенью он был демонтирован после того, как уличный художник Алексей Илькаев заменил одно слово. В итоге надпись изменилась на «Смерть не за горами».
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