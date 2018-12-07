Лохматая собака-обнимака согреет москвичей и туристов

Арт-объект в виде лохматой собаки появится в столичном парке «Сокольники» в январе будущего года. Она будет мягкой, и к ней можно будет прижаться, чтобы согреться.

Скорее всего, это будет хаски, сообщил директор парка Андрей Лапшин. По его словам, высота собаки-обнимаки будет от двух до трёх метров.

Как уточнили пресс-служба мэра и правительства Москвы , изнутри инсталляция будет нагреваться. Таким образом, арт-объект станет гигантской грелкой для горожан и туристов.

Ранее, как сообщал News.ru, власти Перми восстановили арт-объект «Счастье не за горами». Осенью он был демонтирован после того, как уличный художник Алексей Илькаев заменил одно слово. В итоге надпись изменилась на «Смерть не за горами».