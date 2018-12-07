Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок

Ключевым элементом станции "Улица Новаторов" Большой кольцевой линии будет "пламенеющий" потолок, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, потолок сделают из разноформатных панелей, изготовленных из триплекса оранжевого цвета трех оттенков. Между ними установят осветительное оборудование, что создаст интересную игру света.

Название станции выложат белыми буквами на черном фоне, напротив надписей на платформе появятся скамейки из нержавеющей стали и дерева. Центральный ряд колонн облицуют серым саянским мрамором, на полу — светло-серый сибирский гранит и черный габбро.

В вестибюле на потолке разместят треугольные сотовые алюминиевые панели, кассовый блок отделают оранжевым искусственным камнем. Все пути движения пассажиров выполнят с учетом потребностей маломобильных групп населения. Входные павильоны будут отапливаться.

"Улица Новаторов" запроектирована на месте пересечения улицы Новаторов с Ленинским проспектом. Станция будет мелкого заложения, глубиной 17,6 метра. Длина платформы составит 163 метра.

Станция снизит загрузку центральных пересадочных узлов московской подземки и южных участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линий метро. "Улица Новаторов" улучшит транспортную доступность районов Проспект Вернадского и Обручевский.

Большую кольцевую линию полностью запустят к 2023 году. Первый участок открыли в феврале 2018 года. Для пассажиров доступны пять новых станций: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

Всего на новой ветке будет 31 станция. Проект предусматривает 21 пересадку, в том числе на МЦК. На БКЛ будут курсировать поезда "Москва".