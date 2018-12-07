В Москве раскопали старинное кладбище 

На улице Дурова в Москве обнаружили захоронение XVII века. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, находка была сделана рабочими во время укладки тротуаров. Рабочие, копавшие котлован, нашли останки сотен человек. Работы приостановили, находку изучают археологи.
Mash отмечает, что найденное кладбище относится к захоронению «Божий дом».
«Аргументы и факты» пишут, что Божедомка когда-то была дальней окраиной города и «имела зловещую славу». Там располагался убогий (божий) дом, куда свозили неопознанные тела: убитых, людей, погибших в результате несчастных случаев, тела самоубийц и бродяг. Их хоронили в общих могилах — глубоких ямах, заполненных льдом, дважды в год проводили панихиды, и уже потом засыпали землей.