В Москве раскопали старинное кладбище

На улице Дурова в Москве обнаружили захоронение XVII века. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, находка была сделана рабочими во время укладки тротуаров. Рабочие, копавшие котлован, нашли останки сотен человек. Работы приостановили, находку изучают археологи.

Mash отмечает, что найденное кладбище относится к захоронению «Божий дом».