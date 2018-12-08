Вестибюль станции метро «Чертановская» закроют 11 и 12 декабря

Северный вестибюль станции "Чертановская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичной подземки закроют 11 и 12 декабря для ремонта, сообщает пресс-служба московского метро.

Вестибюль с выходом к Балаклавскому проспекту будут закрывать с 22:00 до 5:30 следующего дня. Южный вестибюль станции останется открыт.

10 и 11 декабря изменится режим работы вестибюлей станции метро "Нахимовский проспект". Их поочередно закроют для ремонта.

Северный вестибюль, ведущий к Нахимовскому проспекту, не будет работать с 22:00 10 декабря и до открытия метрополитена во вторник, 11 декабря. Южный вестибюль, что выходит к улице Азовская, будет закрыт для пассажиров с 22:00 11 декабря, и до открытия метрополитена в среду.

9 и 10 декабря западный и восточный вестибюли станции "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии метро тоже будут работать по измененному графику. В воскресенье западный вестибюль с выходом к улице Жигулевская закроется в 23:00. В понедельник в 23:00 закроется восточный вестибюль с выходом к улице Зеленодольская.