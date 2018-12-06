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В московском метро забыли швейную машинку и весы 

Мослента 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В ноябре пассажиры московского метрополитена оставили на станциях или в вагонах поездов почти 900 вещей. Об этом в четверг, 6 декабря, РИА Новости сообщили в пресс-службе организации, передает IZ.ru.
Половина находок уже была возвращена владельцам. «Из необычного: автомобильный насос, смеситель, швейная машинка, электронные весы», — рассказали сотрудники подземки. Кроме того, люди стали чаще забывать «сезонные» вещи, например, коньки, варежки и шапки.
В пресс-службе напомнили, что все забытые в метро вещи передаются на склад станции «Котельники» и хранятся там в течение полугода с момента регистрации находки.
12 ноября сообщалось о том, что пассажиры столичного метрополитена стали забывать на 25 процентов больше вещей по сравнению с прошлым годом. Всего в октябре было забыто почти 850 вещей, среди них: бензопила, хоккейная клюшка, обои, карниз, монитор.
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