В московском метро забыли швейную машинку и весы

В ноябре пассажиры московского метрополитена оставили на станциях или в вагонах поездов почти 900 вещей. Об этом в четверг, 6 декабря, РИА Новости сообщили в пресс-службе организации, передает IZ.ru.

Половина находок уже была возвращена владельцам. «Из необычного: автомобильный насос, смеситель, швейная машинка, электронные весы», — рассказали сотрудники подземки. Кроме того, люди стали чаще забывать «сезонные» вещи, например, коньки, варежки и шапки.

В пресс-службе напомнили, что все забытые в метро вещи передаются на склад станции «Котельники» и хранятся там в течение полугода с момента регистрации находки.

12 ноября сообщалось о том, что пассажиры столичного метрополитена стали забывать на 25 процентов больше вещей по сравнению с прошлым годом. Всего в октябре было забыто почти 850 вещей, среди них: бензопила, хоккейная клюшка, обои, карниз, монитор.