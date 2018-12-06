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Развязку МКАД с Липецкой улицей реконструируют 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Согласно проекту, на данном участке планируется расширение проезжей части, возведение трех тоннелей и пяти путепроводов, реконструкция одного подземного пешеходного перехода и строительство нового. Кроме того, будут модернизированы существующие инженерные коммуникации, а также проведено переустройство двух очистных сооружений. Прилегающие территории будут благоустроены. Генеральным проектировщиком объекта является АО «Мосинжпроект».
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, «к реконструкции планируется приступить в начале следующего года. Нормативный срок работ составляет около четырех лет, но, я думаю, что мы завершим ее в течение ближайших трех». Результатом реконструкции станет организация бессветофорного движения автотранспорта. Это, в свою очередь, позволит разгрузить южный участок МКАД и снизить автомобильные заторы на указанном участке.
Напомним, по проектам АО «Мосинжпроект» были реконструированы крупные развязки на МКАД, среди которых — пересечения кольцевой автодороги с Ленинским и Мичуринским проспектами, а также Можайским, Каширским и Варшавским шоссе. Ввод этих объектов в эксплуатацию качественно улучшил ситуацию на МКАД и вылетных магистралях.
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