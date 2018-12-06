Детский сад на 150 мест построят в Митино в 2019 г.

Детский сад на 150 мест появится в 2019 г. на ул. Муравская, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Застройщик ЖК «Мир Митино» (ООО «Рождествено») получил разрешение на строительство детского сада на 150 мест. На данный момент специалисты уже провели подготовительную работу на площадке. В начале следующего года планируют выйти непосредственно на стройку. Общая площадь будущего здания составит 3,2 тыс. кв. м. Девелопер планирует закончить стройку в IV квартале 2019 г.», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя Москомстройинвеста Екатерины Храмовой.

Уточняется, что проектом дошкольного учреждения предусмотрено строительство трех наземных этажей и подвала. Высота здания не превысит 12,5 м.

ЖК «Мир Митино» возводится на северо-западе Москвы в районе Митино на участке площадью 58,1 га. Первая очередь строительства включает 12 корпусов переменной этажности. В рамках реализации проекта планируется построить пять детских садов, две школы, поликлинику, медицинский центр, торгово-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы. Для автомобилистов возведут семь подземных паркингов и наземные гостевые стоянки.