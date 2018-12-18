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Столичные автобусы украсили к Новому году 

Москва24 + ещё 20 3 часа назад
Фото: m24.ru
50 автобусов на 16 маршрутах украсили новогодними стикерами. Украшенный к празднику транспорт ходит в центре города, а также следует из центральных в отдаленные районы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Кузова автобусов обклеили стикерами с изображением пяти пингвинов. Двое из них катаются на коньках на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного, еще трое лепят снеговика.
Также новогодние плакаты с пингвинами появились более чем на тысяче остановок общественного транспорта.
"Думаю, что пассажирам будет приятно увидеть празднично оформленные автобусы или проехать в них", — сказал заммэра, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
По его словам, городской транспорт является частью повседневной жизни москвичей, поэтому горожане обычно не обращают внимания на привычный дизайн и оформление.
К Новому году в столичной подземке начнут курсировать 15 празднично украшенных поездов. Кроме того, на станции "Тургеневская" установили елку высотой 3,5 метра. Арт-объект сделан из использованных билетов "Единый".
Накануне на Кузнецком мосту открылась галерея дизайнерских новогодних елок. Акция проходит в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".
Свои работы представили дизайнеры Екатерина Добрякова, Алена Ахмадулина, Яна Расковалова, Петр Аксенов и Ксения Чилингарова. Общей темой украшений стали театр и сюжеты любимых сказок.
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