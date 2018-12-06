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Вооруженный ученик пришел в московскую школу
Вооруженный ученик пришел в московскую школу

Новогоднее оформление Москвы завершится 13 декабря 

Вечерняя Москва + ещё 9 3 часа назад
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Новогоднее оформление Москвы завершится 13 декабря. Об этом вчера сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. В преддверии Нового года и Рождества Христова мегаполис украсят более трех тысяч различных объемно-декоративных элементов. По словам заммэра Петра Бирюкова, в этом году москвичей и гостей столицы вновь будут радовать уже полюбившиеся световые тоннели и навесы из гирлянд, панели-кронштейны, разные арки и светящиеся елочные шары.
На центральных улицах включатся уже знакомые москвичам большие световые арки. Петр Бирюков уточнил, что все светодекоративное оформление сконструировано с учетом требований безопасности и рассчитано на работу в сложных климатических условиях города.
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