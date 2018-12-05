В связи с подготовкой и празднованием Нового года Тверская улица станет пешеходной 29 декабря — 3 января. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— В ночь с 28 на 29 декабря Тверская улица будет перекрыта для подготовки проведения праздничных мероприятий, — сказал Бирюков в ходе заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Улица закроется для народных гуляний до середины дня 3 января.