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Качество дорожных реагентов в Москве не вызывает опасений у медиков 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Москвы заявили, что качество распространяемых зимой на столичных дорогах реагентов не вызывает у медиков опасений с точки зрения воздействия на организм человека. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в кулуарах XVII ассамблеи "Здоровье Москвы".
"Если сопоставить аллергические реакции, которые мы наблюдаем зимой, с тем, что происходит в апреле или в мае, то обращений весной гораздо больше. Медики не видят повышения обращаемости, которые можно было бы связать с качеством реагентов, испарений. Оснований для тревоги не было", — сказал он.
XVII ассамблея "Здоровье Москвы" проходит 5-6 декабря в столичном "Экспоцентре". Ее участниками стали более трех тысяч специалистов в различных областях здравоохранения. Посетителям наглядно демонстрируют достижения московской медицины, а также предоставляют возможность принимать участие в предметном обсуждении актуальных вопросов отрасли в рамках более чем 80 секций. Планируется, что на полях ассамблеи медики смогут пройти добровольное тестирование для получения статуса "Московский врач".
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