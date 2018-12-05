Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Активные граждане» составят рейтинг лучших катков в парках Москвы 

Mos.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Mos.ru
В голосовании принимают участие 17 парков и скверов столицы.
В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование «Зима в парках: где находится лучший каток». Горожанам предлагают выбрать лучшую ледовую площадку из 17 вариантов. Отдать свой голос можно только за один парк или сквер.

Какие катки участвуют в голосовании

В этом году в городских парках открылось 22 ледовые площадки с искусственным покрытием. В голосовании участвуют 17 катков. Они находятся в парках «Бабушкинский», «Дубки», «Красная Пресня», «Таганский», «Фили», «Сокольники», Гончаровском, Измайловском, Перовском, Северного речного вокзала, 50-летия Октября и в парке на Ангарской улице, а также в сквере по Олонецкому проезду, в Воронцовском парке, в саду «Эрмитаж», в саду имени Баумана и в Парке Горького.
Возле всех катков есть зоны с пунктами проката, раздевалками и уютными кафе.

Что будут оценивать «активные граждане»

Выбранный каток участникам голосования предложат оценить по десятибалльной шкале по таким критериям, как состояние льда, работа пунктов проката, работа раздевалок, светомузыкальное сопровождение, а также дать общую оценку ледовой площадке. По итогам голосования будет составлен рейтинг столичных катков, который опубликуют в проекте «Активный гражданин».
Каждую неделю в проекте проходят голосования по благоустройству, открытию кружков и секций, новых библиотек и поликлиник. Уже сейчас в проекте участвуют около двух миллионов москвичей. К этому времени состоялось почти 3,6 тысячи голосований, а более 2,9 тысячи решений воплощено жизнь.
Чтобы стать «активным гражданином», достаточно перейти на сайт портала, зарегистрироваться или скачать мобильное приложение и участвовать в голосованиях, делая свой город лучше.
Mos.ru: последние новости
Кормушки для зайцев появятся в природных парках с 10 декабря Образец городской эклектики XIX века: доходный дом купца Пантелеева признан памятником архитектуры Станция метро «Ховрино» не будет работать 8 и 9 декабря
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение134
На Украине приготовились «порвать» с Россией5
Украина испытала новейшую ракету в Черном море2
Европа «проигнорировала» провокацию в Крыму90
Для Порошенко закупили «роскошные» Mercedes59
Видео
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
02:48
Киев предложил Москве сделку
Украина В мире
03:07
Путин вручает премии «Доброволец России»
Политика Другое
01:01
На Украине приготовились «порвать» с Россией
В мире Украина
03:20
Европа предъявила России непредсказуемое обвинение
В мире
02:11
Россия жестко ответила на ракетный ультиматум США
В мире
01:01
Путин объяснил отказ от общения с Порошенко
Политика
00:49
Украина испытала новейшую ракету в Черном море
Армия В мире
00:39
Россию обрекли на войну с США из-за разрыва ДРМСД
Конфликты Армия
00:38
Вайкуле избавляется от особняка в Юрмале
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение