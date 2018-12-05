«Активные граждане» составят рейтинг лучших катков в парках Москвы

В голосовании принимают участие 17 парков и скверов столицы.

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование «Зима в парках: где находится лучший каток». Горожанам предлагают выбрать лучшую ледовую площадку из 17 вариантов. Отдать свой голос можно только за один парк или сквер.

Какие катки участвуют в голосовании

В этом году в городских парках открылось 22 ледовые площадки с искусственным покрытием. В голосовании участвуют 17 катков. Они находятся в парках «Бабушкинский», «Дубки», «Красная Пресня», «Таганский», «Фили», «Сокольники», Гончаровском, Измайловском, Перовском, Северного речного вокзала, 50-летия Октября и в парке на Ангарской улице, а также в сквере по Олонецкому проезду, в Воронцовском парке, в саду «Эрмитаж» , в саду имени Баумана и в Парке Горького.

Возле всех катков есть зоны с пунктами проката, раздевалками и уютными кафе.

Что будут оценивать «активные граждане»

Выбранный каток участникам голосования предложат оценить по десятибалльной шкале по таким критериям, как состояние льда, работа пунктов проката, работа раздевалок, светомузыкальное сопровождение, а также дать общую оценку ледовой площадке. По итогам голосования будет составлен рейтинг столичных катков, который опубликуют в проекте «Активный гражданин».

Каждую неделю в проекте проходят голосования по благоустройству, открытию кружков и секций, новых библиотек и поликлиник. Уже сейчас в проекте участвуют около двух миллионов москвичей. К этому времени состоялось почти 3,6 тысячи голосований, а более 2,9 тысячи решений воплощено жизнь.

Чтобы стать «активным гражданином», достаточно перейти на сайт портала, зарегистрироваться или скачать мобильное приложение и участвовать в голосованиях, делая свой город лучше.