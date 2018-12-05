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В Москве подорожают коммунальные услуги 

Мослента + ещё 7 10 часов назад
С 1 января 2019 года стоимость жилищных услуг в столице повысится. Об этом в среду, 5 декабря, «Интерфаксу» сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
Новые тарифы останутся в рамках установленных правительством параметров. «С 1 января увеличение составит 1,7 процента, а с 1 июля коммунальный платеж вырастет не более чем на 4,8 процента», — говорится в сообщении.
Стоимость содержания жилого помещения вырастет в среднем на 1 рубль 90 копеек, платы за капитальный ремонт — на 1 рубль 19 копеек, отметили в департаменте. Кроме того, на 35 копеек подорожает льготный найм жилого помещения, на 2 рубля 11 копеек — фактический найм жилого помещения, на 1 рубль 38 копеек — коммерческий найм, а найм в жилищном фонде — на 2 рубля 82 копейки.
Сообщается, что в 2019 году сохраняется действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.
В сентябре сообщалось, что на портале mos.ru появилась новая онлайн-услуга, благодаря которой жители Москвы смогут оплатить счета за коммунальное обслуживание гаража, офиса и других нежилых помещений с любого устройства, имеющего доступ к интернету.
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