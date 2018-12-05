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Собянин поручил обновить оборудование московских клиник 

Москва24 + ещё 1 41 минуту назад
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин поручил департаменту здравоохранения проанализировать оборудование в медицинских учреждениях Москвы и по необходимости заменить его на более современное. Такое поручение он дал на открытии научно-практического форума XVII Ассамблея "Здоровье Москвы", передает Агентство "Москва".
"По прошествии 7-8 лет много оборудования морально и физически устарело. Если мы не займемся этой проблемой, через 5 лет скатимся на уровень 2010 года. Это недопустимо. Поэтому я прошу вместе с департаментом здравоохранения проанализировать имеющееся оборудование и начать новую систему модернизации, которая должна на постоянной основе обновлять оборудование московских клиник", — заявил мэр.
В ближайшие годы московские больницы должны быть приближены к единому стандарту. Собянин подчеркнул, что важно укрепить материальную базу здравоохранения, обеспечить удобную логистику для пациентов и врачей. Эту задачу столичное правительство должно воплотить за 5 лет. Также запланировано строительство более 30 новых поликлиник, приемных отделений и диагностических корпусов.
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