Станцию метро «Беломорская» Замоскворецкой линии метро могут открыть до конца года. Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Строили станцию на уже действующей линии метро. В ближайший месяц, до конца года, постараемся ее запустить», — отметил столичный градоначальник.
Отметим, что станция «Беломорская» находится между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Она расположена в районе пересечения Беломорской и Смольной улиц. Станция колонного типа мелкого заложения. Для её оформления выбрали мотивы природы Беломорья.