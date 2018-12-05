Станцию метро «Беломорская» планируют открыть до конца года

«Строили станцию на уже действующей линии метро. В ближайший месяц, до конца года, постараемся ее запустить», — отметил столичный градоначальник.

Отметим, что станция «Беломорская» находится между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино». Она расположена в районе пересечения Беломорской и Смольной улиц. Станция колонного типа мелкого заложения. Для её оформления выбрали мотивы природы Беломорья.