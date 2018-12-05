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Хуснуллин рассказал о новых ветках метро в Москве 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Москва24
В Москве планируется построить Бирюлевскую линию метро. Она свяжет станцию ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) с Щербинкой, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новая ветка протянется через Бирюлево Восточное и Западное параллельно Курскому направлению железной дороги. С одной из станций этой ветки можно будет пересесть на Большую кольцевую линию (БКЛ).
Также к БКЛ планируют присоединить линию, которая пройдет в Рублево-Архангельское. Пересадка на нее появится на станции "Улица Народного Ополчения". Сейчас проект находится в стадии планировки.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, Сокольническую линию продлят до Коммунарки, а Солнцевскую — до Внукова. Также проектируется метро до Троицка.
В конце октября в Москве был побит рекорд времен СССР по темпам строительства метро. В эксплуатацию ввели 32 километра новых линий, два депо и 15 станций. В ближайшее время откроют станцию "Савеловская".
В ближайшие пять лет будет открыто 35 станций. С учетом центральных диаметров и МЦК протяженность столичного метро составит около тысячи километров.
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