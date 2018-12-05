Хуснуллин рассказал о новых ветках метро в Москве

Москве планируется построить Бирюлевскую линию метро. Она свяжет станцию ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) с Щербинкой, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Новая ветка протянется через Бирюлево Восточное и Западное параллельно Курскому направлению железной дороги. С одной из станций этой ветки можно будет пересесть на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Также к БКЛ планируют присоединить линию, которая пройдет в Рублево-Архангельское. Пересадка на нее появится на станции "Улица Народного Ополчения". Сейчас проект находится в стадии планировки.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, Сокольническую линию продлят до Коммунарки, а Солнцевскую — до Внукова . Также проектируется метро до Троицка.

В конце октября в Москве был побит рекорд времен СССР по темпам строительства метро. В эксплуатацию ввели 32 километра новых линий, два депо и 15 станций. В ближайшее время откроют станцию "Савеловская".

В ближайшие пять лет будет открыто 35 станций. С учетом центральных диаметров и МЦК протяженность столичного метро составит около тысячи километров.