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Посвященный волонтерам поезд запустили на синей ветке московского метро 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тематический поезд, посвященный волонтерскому движению, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. "Поезд изменений: истории волонтеров" вышел на линию из электродепо "Митино", сообщили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.
"Новый тематический поезд, посвященный волонтерскому движению, будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до мая 2019 года, за это время его смогут увидеть почти 1,3 млн пассажиров", — говорится в сообщении.
Контент и элементы дизайна тематического поезда стилизованы под формат Instagram Stories. На внешней стороне состава и внутри вагонов расположены слоганы, хэштеги, фотографии и иллюстрации, посвященные волонтерскому движению.
В пресс-службе отметили, что каждая из десяти секций именного состава рассказывает пассажирам об отдельном направлении волонтерского движения в России: медицинском, социальном, экологическом, инклюзивном, серебряном, волонтерстве в чрезвычайных ситуациях, в сфере культуры и образования и других.
На стенах вагонов размещены интересные факты и истории из жизни добровольцев, а также представлены проекты, фотографии и цитаты волонтеров из разных городов и регионов страны. Кроме того, в каждом вагоне тематического поезда размещена подробная информация о том, как стать волонтером.
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