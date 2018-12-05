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На Большой кольцевой линии метро запустят поезда «Москва» 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
Составы начнут перевозить пассажиров к открытию станции «Савеловская» БКЛ.
Столичный метрополитен готовится к запуску поезда «Москва» на первом участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Перевозить пассажиров инновационные составы этой серии начнут к открытию станции «Савеловская» БКЛ. «Москва» уже добралась до электродепо «Солнцево», чтобы машинисты освоили управление поездом нового поколения.
«К открытию «Савеловской» наши самые современные поезда будут курсировать на пяти линиях Московского метрополитена. Наиболее внимательные москвичи уже заметили состав нового поколения на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, где он пока ходит без пассажиров, потому что машинисты осваивают новинку», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.
Пассажиры смогут проехать на поездах «Москва» не только по первому участку БКЛ, но и по Солнцевской линии — здесь используют одни и те же составы, закрепленные за депо «Солнцево».
Впервые состав «Москва» запустили в прошлом году на самой загруженной линии — Таганско-Краснопресненской, где суточный пассажиропоток достигает 1,2 миллиона человек. А этой весной инновационные поезда появились на Калужско-Рижской линии.
Поезда также курсируют на Филевской линии метро. Каждый состав адаптирован для маломобильных пассажиров. По всему поезду организован сквозной проход.
В вагонах установлены интерактивные дисплеи и зарядки для мобильных устройств. Сделать поездку комфортнее позволяют улучшенная система кондиционирования и усиленная шумоизоляция.
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