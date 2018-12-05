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На 7 станциях метро Москвы заменят навесы над входами 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На 7 станциях московского метро заменят навесы над входами в вестибюли. По данным портала мэра и правительства Москвы, их уже начали устанавливать на станциях "Преображенская площадь", "ВДНХ", "Нагатинская", "Улица 1905 года", "Войковская", "Ботанический сад" и "Черкизовская". Ремонт закончится до конца июня следующего года.
"Навесы из прочного стекла и металла будут гармонично вписываться в городское пространство. Всего над входами на станции установят 28 новых конструкций. Больше всего навесов сделают на "Преображенской площади" (8) и "Войковской" (6)", — уточняет портал.
Также обновят облицовку пола и стен в подземных переходах, установят дополнительные торговые павильоны. Для маломобильных пассажиров предусмотрены тактильная плитка на полу, поручни и более легкие двери на входах. Будут отремонтированы лестницы, ведущие из подземного перехода к улице, обновлены системы подогрева на лестничных спусках.
Сами станции метро не будут закрывать на время ремонта, так как большую часть работ проведут ночью. Лестницы, над которыми установят навесы, временно закроют, будут доступны соседние лестницы.
Ранее сообщалось, что в начале 2019 года начнется комплексный ремонт подземных переходов станций "Авиамоторная", "Перово", "Площадь Ильича", "Шоссе Энтузиастов", "Бабушкинская", "Калужская", "Теплый Стан", "Кантемировская", "Красногвардейская", "Бульвар Рокоссовского", "Проспект Вернадского", "Щелковская", "Текстильщики" и "Братиславская". Ремонт будет идти круглые сутки, входы и выходы станций не перекроют.
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