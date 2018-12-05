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В приложении «Парковки Москвы» появится оплата стоянки в ТЦ 

Национальная Служба Новостей + ещё 14 4 часа назад
Фото: nsn.fm
Оплатить стоянку на коммерческих объектах столицы через официальное приложение «Парковки Москвы» можно будет с начала будущего года. В этот список включены, в частности, стоянки торговых центров, отелей и бизнес-центров. Об этом рассказали Известиям в государственном казённом учреждении «Администратор московского парковочного пространства».
На сегодня в сервис уже загружены сведения и тарифы полутора тысяч коммерческих стоянок. Сейчас оплатить парковку там можно посредством специальных терминалов, наличными или картой, а также некоторыми другими онлайн-сервисами.
С нового года можно будет также узнать количество свободных мест для парковки через приложение. В то еж время, специалисты опасаются, что оплата с помощью гаджетов не конкурировать с обычными более функционально надёжными терминалами.
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