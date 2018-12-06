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Собянин назвал ВДНХ самым знаковым объектом года в области реставрации 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Территория и павильоны ВДНХ, их обновление, стали самым знаковым объектом в сфере реставрации в 2018 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на награждении лауреатов конкурса "Московская реставрация — 2018".
"Самым знаковым объектом этого года, на мой взгляд, стал исторический, культурный, архитектурный комплекс ВДНХ. В нем отразилась вся та работа, которую мы делали. Мы создавали и реставрировали не только отдельные здания, но и все общественное пространство, которое располагалось вокруг", — сказал Собянин.
Как одну из самых сложных работ он привел в пример реставрацию фонтана "Золотой колос", который был настолько разрушен, что его было "страшно трогать".
"Тем не менее, он восстановлен, и вокруг раскинулся ландшафтный парк, благоустроены пруды", — отметил мэр столицы.
Также градоначальник акцентировал внимание на восстановлении павильона "Космос", реставрация которого раньше не представлялась возможной. "Буквально несколько лет назад там был рынок и полная разруха, когда на голову сыпались стекла и ржавые детали конструкции", — отметил мэр. Сегодня же, по словам Собянина, в "Космосе" буквально "по крохам собрана гигантская коллекция об истории освоения космоса".
Собянин сообщил, что работы на ВДНХ продлятся еще в течение примерно двух лет. "Я думаю, что буквально год-два, и вся эта красота заискрится, засветится новыми красками, и это будет жемчужина не только Москвы, но и мировая жемчужина", — отметил он.
Мэр напомнил, что всего за восемь лет в Москве отреставрировано 1167 объектов культурного наследия, большая часть из которых восстановлена за счет инвесторов. "Это говорит о том, что процесс запущен, и я надеюсь, что он будет постоянным — постоянное обновление Москвы, постоянное обновление культуры, памятников. Это город, который будет постоянно молодым, благодаря вам", — обратился мэр Москвы к представителям архитектурного сообщества столицы.

О премии

"Московская реставрация" — профессиональный конкурс проектных и реставрационных организаций. Его задача — определить наиболее выдающиеся работы в области государственной охраны, сохранения, использования и популяризации памятников истории и культуры Москвы. Конкурс проходит ежегодно с 2011 года.
Цель конкурса — развитие традиций московской школы реставрации, популяризация и привлечение общественного интереса к памятникам истории и культуры.
Конкурс проводится по номинациям: за лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию, за высокое качество ремонтно-реставрационных работ, за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ, за научно-исследовательскую работу и научно-методическое руководство.
Начиная с 2011 года лауреатами конкурса стали 289 человек и организаций. В этом году для участия в конкурсе было подано рекордное число заявок — 105.
Победы в конкурсе были присуждены за реставрацию таких знаковых для Москвы объектов, как фонтан "Золотой колос", павильоны "Космос" и "Земледелие" на ВДНХ, Малый театр, церковь "Большое Вознесение'' на Большой Никитской улице, особняк Кекушевой на Остоженке и другие.
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